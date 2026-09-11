Venden dos porciones de pizza de muzzarella de la Calle Corrientes por $2.000: cuándo y dónde
Llega una nueva edición de "La Noche de la Pizza y la Empanada". Habrá una degustación masiva solidaria frente al Obelisco y grandes descuentos en todo el país.
La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) confirmó la realización de la 43ª edición de "La Noche de la Pizza y la Empanada". El evento federal más esperado del año se llevará a cabo en todo el territorio nacional el martes 15 de septiembre de 2026 a partir de las 19 horas.
Degustación solidaria frente al Obelisco
Como gran antesala de la celebración, el lunes 14 de septiembre, de 11 a 15 horas, se realizará una masiva degustación en la Plaza Astor Piazzolla (esquina de Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco).
En el emblemático camión autosustentable de APYCE, un equipo de maestros pizzeros elaborará 5.000 porciones utilizando dos hornos eléctricos de cinta continua. El público podrá acceder a un bono contribución con el valor simbólico de $2.000 que permitirá canjear por dos porciones de muzzarella (o dos empanadas), hasta agotar stock. Todo lo recaudado será destinado a beneficio de "Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44", de la localidad de San Justo.
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Descuentos imperdibles en todo el país
Durante la noche central del martes 15, miles de comercios adheridos de toda la Argentina ofrecerán tentadoras promociones que incluirán descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas. Los locales participantes definirán si aplican los beneficios en salón, delivery o take away.
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