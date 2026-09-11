La primavera viene con un gasto habitual y ocasional de $1.713.890

Por otro lado, el rubro turístico experimenta un fuerte repunte impulsado por las escapadas de fin de semana. A modo de ejemplo, un viaje para dos personas hacia Villa General Belgrano (Córdoba) durante tres noches en un hotel tres estrellas con desayuno incluido y traslado aéreo, tiene un valor de $1.160.220. Sumando estos consumos excepcionales (indumentaria y viaje), se alcanza un total de $1.489.390.

Al combinar los gastos habituales mensuales con estos consumos ocasionales propios de la temporada, la llegada de la primavera representa un desembolso general que asciende a $1.713.890.