La primavera viene con un gasto habitual y ocasional de $1.713.890
Un informe de la consultora Focus Market reveló cómo cambian las prioridades de consumo de los argentinos ante la llegada de la primavera.
Con la inminente llegada de la primavera, la consultora Focus Market elaboró un detallado informe para relevar cuáles son las principales actividades y consumos que priorizan los argentinos durante el cambio de estación. Según explicó su director Damián Di Pace, se observa una marcada preferencia temporal del gasto hacia rubros vinculados con el disfrute social y el bienestar personal.
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Los gastos habituales proyectados para la primavera
Para evaluar el impacto económico en la administración personal de los ciudadanos, el estudio elaboró una proyección mensual estimando tres de los gastos estacionales más recurrentes:
- Bares: salir tres veces al mes para consumir cerveza artesanal representa una erogación promedio de $73.900. El precio de una pinta se ubica en los $7.000 ($5.900 en Happy Hour), con un aumento interanual del 17%.
- Heladerías: optar por tomar helado cuatro veces al mes demanda un total de $60.600, registrando un aumento promedio del 35% respecto a 2025. El kilo se consigue entre los $18.000 y $32.000 dependiendo del local comercial elegido.
- Actividad física: regresar al gimnasio para entrenar exige una cuota mensual estimada en $90.000.
La suma de estos gastos habituales más elegidos por los consumidores proyecta un desembolso adicional que asciende a $224.500 por persona cada mes.
Los fuertes gastos ocasionales: indumentaria y turismo
El análisis también contempló aquellos gastos eventuales asociados al inicio del clima más cálido. En el caso de tener que renovar un equipo deportivo básico de primera marca (remera, short o calza, y un par de zapatillas), el consumidor deberá gastar unos $329.170, lo que representa un aumento interanual del 15%.
Por otro lado, el rubro turístico experimenta un fuerte repunte impulsado por las escapadas de fin de semana. A modo de ejemplo, un viaje para dos personas hacia Villa General Belgrano (Córdoba) durante tres noches en un hotel tres estrellas con desayuno incluido y traslado aéreo, tiene un valor de $1.160.220. Sumando estos consumos excepcionales (indumentaria y viaje), se alcanza un total de $1.489.390.
Al combinar los gastos habituales mensuales con estos consumos ocasionales propios de la temporada, la llegada de la primavera representa un desembolso general que asciende a $1.713.890.
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