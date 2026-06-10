El día que Indio Solari quiso llevar a su hijo Bruno a comer una hamburguesa a un shopping y todo se desbandó

Fue en ese preciso instante de confusión cuando el nene tomó conciencia, por primera vez, de que su papá no era una persona común y corriente. Con total inocencia, Bruno lo miró fijamente en medio de la marea de gente y le lanzó una pregunta que el músico jamás olvidaría: "Papá, ¿por qué todos te piden cosas a vos?". Entre risas, el cantante remató la historia explicando que el pequeño no entendía la situación: "Porque el tipo no tenía ni idea de lo que era un autógrafo ni de un carajo, pero le llamaba la atención que salía la gente y me pedía sacarse una foto".