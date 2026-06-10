El día que Indio Solari quiso llevar a su hijo Bruno a comer una hamburguesa a un shopping y todo se desbandó
Indio Solari, convertido en leyenda tras su fallecimiento el pasado 5 de junio, recordó con humor la primera vez que su hijo descubrió su inmensa fama popular.
Indio Solari es una leyenda desde el 5 de junio cuando pasó a la eternidad. El artista siempre intentó resguardar su intimidad y mantener a su familia en un bajísimo perfil. Fruto de su longeva relación de más de 40 años con Virginia Mones Ruiz nació Bruno, su único hijo, quien creció ajeno al revuelo mediático que generaba su padre.
Una salida familiar que terminó en un caos de fotos
Hace unos años, el cantante relató las complicaciones de no poder disfrutar de una tarde normal: "Nunca estás... siempre hay alguien vigilándote. Y eso es jodido". En ese marco, revivió una divertida anécdota de cuando Bruno era apenas un nene: "Yo me acuerdo siempre, cuento la anécdota, la primera vez... a Bruno nunca le dijimos nada, es más, nunca le insistimos nada".
El episodio ocurrió un domingo electoral, cuando su hijo tenía apenas 5 años. Sabiendo que los comercios estarían vacíos, el músico le propuso una idea a su esposa: "Virginia, aprovechemos que hoy, después de las elecciones, la gente va a comer los ravioles a la casa, qué sé yo, que no va a ir al shopping. Vamos al mediodía a comer una hamburguesa a McDonald's". Su intención era simple y puramente paternal: "Una cosa que los nenes quieren, comer con el papá y no solo con la mamá. La mamá parece una viudita".
La inocente pregunta de Bruno ante el furor de los fanáticos
A pesar de sus cálculos, la tranquilidad duró muy poco dentro del centro comercial. "Dicho y hecho, no había prácticamente nadie. Pero empezaron a salir todas las boutiqueras, los muchachos de seguridad, los pibes que limpian, todo... a sacarse fotos", detalló Indio sobre el tumulto que se generó a su alrededor en cuestión de pocos minutos.
Fue en ese preciso instante de confusión cuando el nene tomó conciencia, por primera vez, de que su papá no era una persona común y corriente. Con total inocencia, Bruno lo miró fijamente en medio de la marea de gente y le lanzó una pregunta que el músico jamás olvidaría: "Papá, ¿por qué todos te piden cosas a vos?". Entre risas, el cantante remató la historia explicando que el pequeño no entendía la situación: "Porque el tipo no tenía ni idea de lo que era un autógrafo ni de un carajo, pero le llamaba la atención que salía la gente y me pedía sacarse una foto".
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