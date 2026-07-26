A qué hora se estrena hoy el nuevo capítulo "House of the Dragon"
Tras la emisión de esta noche, quedan solo dos capítulos para el cierre de la temporada y ya están confirmadas las fechas de los episodios finales.
El universo de Westeros se prepara para una noche clave. Este domingo, la pantalla de HBO Max recibe el estreno del sexto episodio de la nueva temporada de "House of the Dragon", la exitosa precuela que continúa expandiendo el universo de los Targaryen.
Basada en los relatos de "Fuego y sangre" (2018) de George R.R. Martin, la ficción se ubica temporalmente unos 100 años después de la unificación de los Siete Reinos por la conquista Targaryen, casi dos siglos antes de los eventos de "Game of Thrones" y a 172 años del nacimiento de Daenerys Targaryen.
Con alianzas que se rompen y ejércitos en pie de guerra, la serie entra de lleno en su etapa de mayor voltaje dramático.
A qué hora se estrena el nuevo capítulo de "House of the Dragon"
El nuevo episodio de la serie de HBO Max se encontrará disponible este domingo desde las 22 horas en la plataforma de streaming, como ocurrió con las entregas previas.
Calendario de la temporada 3 de "House of the Dragon"
A medida que la disputa por el Trono de Hierro se intensifica, la producción de la plataforma de streaming comienza a transitar sus episodios decisivos y se encamina directo hacia el desenlace de esta entrega.
Para los fanáticos que ya quieren agendar el calendario y no perderse ningún detalle del tramo final del conflicto, la organización ya confirmó las fechas de los dos últimos capítulos, que se lanzarán de manera consecutiva los próximos domingos:
- Episodio 6: Disponible este domingo (26 de julio).
- Episodio 7: Domingo 2 de agosto.
- Episodio 8: Domingo 9 de agosto (Gran final de temporada).
Será un inicio de agosto cargado de pura emoción y alto voltaje político en Westeros, pero la primera gran parada del camino hacia el trono tiene lugar esta misma noche.
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