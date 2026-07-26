A qué hora se estrena hoy el nuevo capítulo "House of the Dragon"

Para los fanáticos que ya quieren agendar el calendario y no perderse ningún detalle del tramo final del conflicto, la organización ya confirmó las fechas de los dos últimos capítulos, que se lanzarán de manera consecutiva los próximos domingos:

Episodio 6: Disponible este domingo (26 de julio).

Episodio 7: Domingo 2 de agosto.

Episodio 8: Domingo 9 de agosto (Gran final de temporada).

Será un inicio de agosto cargado de pura emoción y alto voltaje político en Westeros, pero la primera gran parada del camino hacia el trono tiene lugar esta misma noche.