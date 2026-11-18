Cómo funciona el truco para ahorrar el 30% en la compra de GTA VI

El truco Nueva Zelanda para tener el GTA VI 16 horas antes que el lanzamiento oficial en Argentina

Según el relevamiento internacional de Leonida Lab, la Argentina se ubica como el cuarto país más caro del mundo para adquirir GTA VI debido a la carga tributaria aplicada sobre los servicios digitales. Mientras que el Impuesto PAIS dejó de regir en diciembre de 2024, las compras en moneda extranjera abonadas en pesos siguen alcanzadas por el 21% de IVA, un 2% de Ingresos Brutos (según la jurisdicción) y una percepción del 30% a cuenta de Ganancias.