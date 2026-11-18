El truco legal para pagar el GTA VI un 30% menos en Argentina
Al abonar el resumen de la tarjeta de crédito con dólares propios en cuenta o con tarjetas prepagas, jugadores del GTA VI evitan la percepción de Ganancias.
A horas del lanzamiento de GTA VI, los usuarios locales cuentan con un método legal para pagar el esperado videojuego de Rockstar Games un 30% menos en Argentina. La clave consiste en abonar el consumo en moneda extranjera utilizando dólares propios en cuenta, evitando así la percepción impositiva a cuenta de Ganancias.
Cómo funciona el truco para ahorrar el 30% en la compra de GTA VI
Según el relevamiento internacional de Leonida Lab, la Argentina se ubica como el cuarto país más caro del mundo para adquirir GTA VI debido a la carga tributaria aplicada sobre los servicios digitales. Mientras que el Impuesto PAIS dejó de regir en diciembre de 2024, las compras en moneda extranjera abonadas en pesos siguen alcanzadas por el 21% de IVA, un 2% de Ingresos Brutos (según la jurisdicción) y una percepción del 30% a cuenta de Ganancias.
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Sin embargo, este último recargo del 30% aplica únicamente cuando el resumen de la tarjeta se cancela en moneda nacional. Para esquivar ese costo adicional —y evitar el trámite posterior de devolución ante ARCA—, existen dos alternativas principales:
- Pago del resumen con dólares en cuenta (Stop Debit): al comprar el título en PlayStation Store o Xbox con tarjeta de crédito, se debe desactivar el débito automático y abonar el saldo en dólares directamente desde una caja de ahorro en moneda extranjera (adquiridos previamente) entre el cierre y el vencimiento del resumen. De esta forma, solo se abona en pesos el 21% de IVA y el 2% de Ingresos Brutos.
- Tarjetas prepagas o de débito vinculadas a cuenta en dólares: configurar la tarjeta de débito o billetera virtual para que debite directamente los fondos desde una cuenta en dólares al momento de confirmar la operación en la tienda digital.
Cuánto se ahorra en pesos en cada edición del juego
Tomando como referencia una cotización de $1.603,30, el impacto de este mecanismo permite ahorrar decenas de miles de pesos según la edición elegida por el jugador:
- Edición Ultimate (US$ 99,00): sin impuestos equivale a $158.726,70. Sumando el IVA ($33.332,61) y el 2% de Ingresos Brutos ($3.174,53), el total a pagar con dólares en cuenta asciende a $195.233,84 (US$ 121,77). Si en cambio se abona en pesos, se adiciona el 30% de Ganancias ($47.618,01), llevando el total de impuestos a $84.125,15 y el costo final a $242.851,85.
- Edición Estándar (US$ 79,99): con un valor base cercano a los $128.248, al evitar la percepción del 30% a cuenta de Ganancias (unos $38.474 adicionales), el jugador reduce significativamente el desembolso final antes del estreno oficial de este jueves 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series X|S.
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