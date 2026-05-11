Escándalo en Gran Hermano por comida escondida: la drástica decisión de la producción
El dueño de casa reunió a todos los participantes y les dio un fuerte ultimátum por las condiciones de higiene.
La convivencia en Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica este lunes, cuando el Big decidió intervenir de manera contundente tras detectar que varios participantes escondían comida en los dormitorios y espacios personales de la casa.
Todo se desencadenó después del comentado episodio de la torta rogel, situación que terminó colmando la paciencia de la producción. Por eso, durante la tarde, Gran Hermano reunió a todos en el living y lanzó un duro comunicado.
Con evidente molestia, el dueño de la casa expresó su “preocupación por la forma en que conservan los alimentos” y remarcó que los jugadores “no respetan las más mínimas condiciones de higiene”.
Acto seguido, anunció nuevas reglas de cumplimiento obligatorio para evitar problemas sanitarios dentro del reality: “Mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud”. Además, fue terminante con una orden que sorprendió a todos: “Exijo que a partir de este momento retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios”.
El Big también dejó en claro su decepción por el clima de desconfianza entre los participantes: “Me apena que no confíen los unos en los otros y deban esconder la comida, en vez de compartirla”. Y recordó que los propios jugadores “suelen quejarse del mal olor” en las habitaciones “debido a esta pésima costumbre”.
Luego del reto, los hermanitos tuvieron apenas 15 minutos para devolver todo lo que tenían oculto. Allí comenzaron a aparecer distintos alimentos escondidos en lugares insólitos.
Lolo Poggio sacó una manzana que tenía guardada debajo de la cama, mientras que Danelik encontró una banana completamente madura escondida dentro de una canasta en su casillero. Por su parte, Titi Catalina Tcherkaski sorprendió al mostrar un pote de dulce de leche oculto entre la ropa de su placard.
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