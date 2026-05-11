Escándalo en Gran Hermano por comida escondida: la drástica decisión de la producción

Luego del reto, los hermanitos tuvieron apenas 15 minutos para devolver todo lo que tenían oculto. Allí comenzaron a aparecer distintos alimentos escondidos en lugares insólitos.

Lolo Poggio sacó una manzana que tenía guardada debajo de la cama, mientras que Danelik encontró una banana completamente madura escondida dentro de una canasta en su casillero. Por su parte, Titi Catalina Tcherkaski sorprendió al mostrar un pote de dulce de leche oculto entre la ropa de su placard.