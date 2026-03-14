Escándalo Libra: denuncian que Mauricio Novelli le preparó un tuit a Javier Milei para salvar al Gobierno

"Lo único que nos salva": el borrador para el Presidente

La captura, fechada el 16 de febrero de 2025 (apenas 48 horas después de que estallara el escándalo financiero), expone una nota creada en el iPhone de Novelli. El documento arranca con una directiva contundente: "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros".