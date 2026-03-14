Escándalo Libra: denuncian que Mauricio Novelli le preparó un tuit a Javier Milei para salvar al Gobierno
Se filtró una nota de Mauricio Novelli con un mensaje diseñado para que Javier Milei se despegue de la estafa de la criptomoneda Libra tras el escándalo.
Un nuevo capítulo sacude al Gobierno nacional por la polémica criptomoneda. En las últimas horas, se filtró un texto redactado por Mauricio Novelli que revela un intento desesperado por despegar al presidente Javier Milei del fraude de Libra y calmar la creciente tensión en la cúpula del poder libertario.
IMPORTANTE: $LIBRA y el informe oficial de las llamadas entre Javier Milei, Karina y Mauricio Novelli
"Lo único que nos salva": el borrador para el Presidente
La captura, fechada el 16 de febrero de 2025 (apenas 48 horas después de que estallara el escándalo financiero), expone una nota creada en el iPhone de Novelli. El documento arranca con una directiva contundente: "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros".
Según trascendió, este mensaje de control de daños fue redactado tras decenas de llamadas de emergencia que el funcionario mantuvo con el "triángulo de hierro" y figuras clave del entorno presidencial, como Santiago Caputo, Demian Reidel y la secretaria general, Karina Milei.
La estrategia para desligar al Gobierno de la estafa
El borrador diseñado por Novelli proponía que el Presidente admitiera su respaldo ideológico al proyecto digital, pero negara rotundamente cualquier clase de vínculo económico ilícito. "Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto de la moneda Libra (...). Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan", indica el texto filtrado.
Además, el mensaje buscaba justificar la abrupta eliminación de las publicaciones oficiales en redes sociales que habían promocionado el activo. En el texto, se argumenta que los "oponentes políticos" estaban utilizando la falta de experiencia del mandatario en el mundo de las memecoins para acusarlo de manera falsa de participar en la defraudación masiva a los inversores.
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