Axel Kicillof despidió a Taty Almeida en su velorio: "Era inquebrantable"

¿Qué dijo Kicillof sobre el legado de Taty Almeida?

El gobernador provincial destacó la constante presencia de la Madre de Plaza de Mayo en cada momento difícil. "Siempre estaba cuando se la necesitaba", aseguró Kicillof ante la prensa, recordando que intercambiaban mensajes habitualmente y que ella participaba activamente en los actos institucionales. Además, remarcó que su inmensa figura deja "un ejemplo de lucha, de perseverancia, de docencia y de paciencia" para todas las nuevas generaciones.