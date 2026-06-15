Axel Kicillof despidió a Taty Almeida en su velorio: "Era inquebrantable"
El gobernador bonaerense despidió a Taty Almeida en la sede de Foetra, destacando su legado histórico, su constante apoyo y su inquebrantable lucha social.
Durante el emotivo velatorio realizado en la sede del sindicato Foetra, el gobernador Axel Kicillof le dio el último adiós a Taty Almeida. En un marco de profundo respeto, el mandatario bonaerense destacó la figura de la histórica referente de los derechos humanos y resaltó su acompañamiento permanente.
¿Qué dijo Kicillof sobre el legado de Taty Almeida?
El gobernador provincial destacó la constante presencia de la Madre de Plaza de Mayo en cada momento difícil. "Siempre estaba cuando se la necesitaba", aseguró Kicillof ante la prensa, recordando que intercambiaban mensajes habitualmente y que ella participaba activamente en los actos institucionales. Además, remarcó que su inmensa figura deja "un ejemplo de lucha, de perseverancia, de docencia y de paciencia" para todas las nuevas generaciones.
IMPORTANTE: Murió Taty Almeida, incansable luchadora por los derechos humanos
Una actitud inquebrantable hasta el final
Pese a sus 95 años y su frágil estado de salud, la histórica dirigente mantenía una lucidez intelectual admirable[cite: 1]. Kicillof reveló con asombro que el último viernes recibió un mensaje de ella, evidenciando su compromiso inclaudicable por el país[cite: 1].
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"En los momentos más solemnes, los más complicados, los más tristes, transmitía una energía, una sonrisa, una risotada", detalló el mandatario[cite: 1].
"Era inquebrantable", concluyó profundamente emocionado tras retirarse de la concurrida y dolorosa despedida organizada en Foetra.
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