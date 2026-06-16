Pablo Moyano denunciará la situación laboral argentina ante dirigentes sindicales de 25 países

También se debatirá sobre el impacto de las políticas gubernamentales en el mundo del trabajo y las denuncias de persecución sindical planteadas por organizaciones argentinas ante organismos internacionales.

Participarán delegaciones de América Latina, Norteamérica, Europa, África, Asia-Pacífico y países del mundo árabe. Entre ellos habrá representantes de Brasil, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, India, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Kenia, Nigeria, Túnez e Irak, entre otros.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte representa a más de 16,6 millones de trabajadores de 760 organizaciones sindicales distribuidas en 150 países y nuclea a gremios de los sectores ferroviario, portuario, marítimo, terrestre y aeronáutico.

Nuevo aumento en las tarifas de los colectivos en el AMBA: a cuánto se fue el boleto mínimo

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo avanzan en la quita de subsidios al transporte público (colectivos y trenes interjurisdiccionales) de modo de hacer converger, poco a poco, el precio de las tarifas que pagan los usuarios a su valor real.

Se trata de un fuerte golpe al bolsillo de los trabajadores que tienen que destinar cada vez más una mayor porción de sus ingresos al pago de las tarifas de los servicios públicos mientras, al mismo tiempo, ven cómo el gobierno libertario alivia el peso de impuestos que pagan únicamente los sectores más acomodados de la sociedad.

De esta manera este lunes entró en vigencia el nuevo aumento de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida alcanza a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional y forma parte del esquema de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte puso en marcha a mediados de mayo. En trenes los incrementos llegarán el 1° de julio.

De acuerdo con el l Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet el transporte en el AMBA aumentó muy por encima de la inflación y saltó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Aumento en colectivos

En el caso de los colectivos nacionales, el ajuste será del 2% y alcanzará a las 104 líneas que circulan en el AMBA. De esta manera, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará de 714 pesos a 728,28 pesos para los usuarios que tengan registrada la tarjeta SUBE.

Las nuevas tarifas para colectivos nacionales con SUBE registrada serán las siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: 728,28 pesos.

De 3 a 6 kilómetros: 835,32 pesos.

De 6 a 12 kilómetros: 952 pesos.

De 12 a 27 kilómetros: 1.075,37 pesos.

Más de 27 kilómetros: 1.227,76 pesos.

Para quienes utilicen una SUBE sin nominalizar, los valores oscilarán entre 1.456,56 y 2.455,52 pesos, según la distancia recorrida.

Quienes cuenten con tarifas social pasarán a pagar 327,72 pesos desde los 321,30 pesos que pagaban hasta ayer.

Sistema en tensión

El nuevo aumento se produce además en un contexto de tensión entre las empresas de transporte, el Gobierno y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio reclama una demorada recomposición salarial y sostiene que existe un atraso frente a la inflación cercano al 15% en los ingresos de los choferes. Desde el sindicato advirtieron que un conductor que recién se incorpora percibe alrededor de 1,8 millones de pesos de bolsillo más viáticos, y cuestionaron que la política de subsidios y tarifas no contempla adecuadamente la evolución de los costos del sector.

En paralelo, las cámaras empresarias también reclaman una actualización más acelerada de las tarifas al considerar que los incrementos autorizados por la Secretaría de Transporte se encuentran por debajo de la inflación proyectada y de los costos operativos que enfrenta la actividad.

Tarifas en trenes

En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio y volverá a subir el 1° de julio. Para trayectos de una sola sección el boleto es de 350 pesos pagando con SUBE registrada, 157,50 pesos en caso de aplicar la tarifa social, 700 pesos con SUBE no registrada y 1.100 pesos si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a 470 pesos y si abarca tres secciones a 590 pesos. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a 380,1 pesos; en agosto, 10,5% a 420,01 pesos; y en septiembre de, 7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.