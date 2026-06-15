Quién es el productor que se bajó del helicóptero en el que murió Gaspi
Víctor WAO, productor brasilero tenía pensado subirse a uno de los helicópteros, pero a último momento se bajó. Conocé los detalles.
El realizador musical de origen brasileño Victor WAO reveló que estuvo a escasos instantes de formar parte de la nómina de pasajeros de uno de los dos helicópteros que protagonizaron el fatal choque en el espacio aéreo del vecino país. El devastador accidente, que tuvo lugar durante la jornada de este domingo, se cobró las vidas del vocalista norteamericano Oliver Tree, el creador de contenidos digitales argentino Gaspi, el realizador de cine de nuestra misma nacionalidad Lucas Vignale y el manager musical Lucas Frota, quien mantenía un estrecho vínculo de amistad con el sobreviviente. A pesar de haber tenido su plaza reservada para el despegue, una determinación de último momento lo llevó a desistir de la vía aérea y optar por realizar el correspondiente traslado a bordo de un automóvil.
El propio artista se encargó de volcar los pormenores de su estremecedora vivencia mediante sus plataformas virtuales de comunicación. A través de ese canal digital, el compositor compartió una serie de registros fotográficos en memoria de su allegado fallecido y dio cuenta del profundo estado de vulnerabilidad y desazón que lo invade de cara a las derivaciones del siniestro en Río de Janeiro.
La dolorosa dedicatoria que plasmó el profesional de la música echó luz sobre cómo se modificaron los asientos de la aeronave antes de iniciar el recorrido, evidenciando que su ausencia se debió a un gesto de consideración por parte de una de las víctimas fatales.
"Se suponía que yo iba a ir contigo en ese helicóptero, y no fui en el último segundo. Me dijiste que, como estaba asustado, habías conseguido un coche para llevarme a Angra y que alguien más iría en mi lugar... Ahora te debo la vida, hermano", exteriorizó conmovido el sobreviviente.
Las desgarradoras palabras fueron insertadas sobre una fotografía que retrata a ambos técnicos desempeñando sus labores profesionales dentro de un estudio de grabación, compartiendo espacio con el cantante estadounidense que también pereció en el siniestro.
"No sé qué hacer en este momento. ¡Te quiero muchísimo! Nunca te olvidaré, Lucas. ¡Eras pura luz!", sumó Victor WAO en una clara muestra de desorientación emocional frente a la pérdida.
Conforme a las precisiones aportadas por el propio protagonista de este milagro, la comitiva artística tenía planificado trasladarse hacia Angra dos Reis, un polo geográfico emplazado a una distancia de aproximadamente 150 kilómetros de la capital carioca. Los indicios de la causa sugieren que los diversos referentes de las redes y la industria musical se hallaban concentrados en dicha región con el propósito de materializar un proyecto de trabajo en formato colaborativo.
En una posterior intervención dentro de sus historias de Instagram, el compositor reposteó un fragmento audiovisual en el cual queda registrado el instante exacto en el que toma conocimiento del fatal desenlace del viaje. Se trata de una secuencia captada por las cámaras de una señal informativa de la televisión brasileña, la cual lo muestra de espaldas en el preciso momento en que las autoridades ratifican el deceso de los tripulantes, desatando su inmediato llanto y quiebre emocional.
La rápida viralización que experimentó dicho material en las redes sociales motivó al productor a expandir sus reflexiones en torno a la partida de su entrañable compañero de ruta.
"Sentí una profunda impotencia, y esa es la peor sensación que existe. No dejo de pensar si pude haber hecho algo para evitarlo, y me pregunto: ¿¡POR QUÉ TÚ, HERMANO!? Si alguien en este mundo merecía vivir una vida larga y plena, eras tú", aseveró de forma categórica.
Para dar por cerrado su doloroso descargo público, el músico brasileño reafirmó el enorme vacío que le produce la ausencia de su colega pero se comprometió a mantener vigentes los objetivos profesionales que supieron trazar en conjunto.
"Me siento sin fuerzas al saber que ya no podré estar a tu lado para ayudarte a alcanzar tu sueño, ¡que sin duda habrías logrado! Eras una persona que iluminaba a todos, alegre, humilde, amable y siempre dispuesta a ayudar. Lo siento mucho, hermano, no tengo corazón, pero honraré tus planes, nuestra música y siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por todo, Lucas", concluyó.
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