Quién es el productor que se bajó del helicóptero en el que murió Gaspi

Victor WAO

"No sé qué hacer en este momento. ¡Te quiero muchísimo! Nunca te olvidaré, Lucas. ¡Eras pura luz!", sumó Victor WAO en una clara muestra de desorientación emocional frente a la pérdida.

Conforme a las precisiones aportadas por el propio protagonista de este milagro, la comitiva artística tenía planificado trasladarse hacia Angra dos Reis, un polo geográfico emplazado a una distancia de aproximadamente 150 kilómetros de la capital carioca. Los indicios de la causa sugieren que los diversos referentes de las redes y la industria musical se hallaban concentrados en dicha región con el propósito de materializar un proyecto de trabajo en formato colaborativo.

En una posterior intervención dentro de sus historias de Instagram, el compositor reposteó un fragmento audiovisual en el cual queda registrado el instante exacto en el que toma conocimiento del fatal desenlace del viaje. Se trata de una secuencia captada por las cámaras de una señal informativa de la televisión brasileña, la cual lo muestra de espaldas en el preciso momento en que las autoridades ratifican el deceso de los tripulantes, desatando su inmediato llanto y quiebre emocional.

La rápida viralización que experimentó dicho material en las redes sociales motivó al productor a expandir sus reflexiones en torno a la partida de su entrañable compañero de ruta.

"Sentí una profunda impotencia, y esa es la peor sensación que existe. No dejo de pensar si pude haber hecho algo para evitarlo, y me pregunto: ¿¡POR QUÉ TÚ, HERMANO!? Si alguien en este mundo merecía vivir una vida larga y plena, eras tú", aseveró de forma categórica.

Para dar por cerrado su doloroso descargo público, el músico brasileño reafirmó el enorme vacío que le produce la ausencia de su colega pero se comprometió a mantener vigentes los objetivos profesionales que supieron trazar en conjunto.

"Me siento sin fuerzas al saber que ya no podré estar a tu lado para ayudarte a alcanzar tu sueño, ¡que sin duda habrías logrado! Eras una persona que iluminaba a todos, alegre, humilde, amable y siempre dispuesta a ayudar. Lo siento mucho, hermano, no tengo corazón, pero honraré tus planes, nuestra música y siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por todo, Lucas", concluyó.