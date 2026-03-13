$LIBRA y el informe oficial de las llamadas entre Javier Milei, Karina y Mauricio Novelli
Previo al lanzamiento del token, quedó registro de una serie de comunicaciones vía WhatsApp a la cual accedieron este viernes las querellas de la causa.
Minutos antes y minutos después del lanzamiento del token $LIBRA, el presidente Javier Milei intercambiaba mensajes con el principal imputado del caso, Mauricio Novelli. Las querellas que impulsan la causa recién pudieron acceder este viernes al detalle oficial de los mismos.
También hay un intercambio de Whatsapp entre Novelli y Karina Milei el día de la publicación del posteo de Milei.
Los mensajes fueron revelados por una pericia oficial ordenada en la causa. Se encontraban desde hace tiempo en un anexo reservado en el expediente, y recién ahora se puso a disposición de las partes querellantes.
El detalle del día que Milei hizo el posteo sobre $LIBRA
Aquel 14 de febrero del año pasado, a las 19.01 el Presidente hizo el posteo en el que invitaba a comprar la criptomoneda $LIBRA. También puso en su cuenta de X el link del contrato. El empresario “cripto” Novelli estaba en esos momentos en Estados Unidos, donde también estaban Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, también apuntados en la investigación.
Las comunicaciones con Milei y con Karina se realizaron antes y después del lanzamiento del token. El 14 de febrero, Novelli tiene comunicaciones con Milei (en ambas direcciones, un ida y vuelta) a las 18:44, a las 18:54, a las 18: 56, a las 18.58; a las 19:03. Vuelven a hablar a las 19:32, a las 22 y a las 22:05.
Ese día, Novelli tiene comunicaciones con Karina Milei a las 17.53 y a las 19:04. También a las 19:17, a las 20.51, a las 21:21, a las 21:23 y a las 21:29.
A las 22:12 de ese mismo día, en el informe aparece una llamada entre Novelli y el exasesor Demian Reidell.
El 20 de febrero, Novelli y Terrones Godoy mantuvieron un intercambio por WhatsApp. “Llevo eso para allá, pero borrá”, le dijo Novelli.
La pericia da cuenta además que Novelli también interactuó con el CEO de Kip Protocol, Julian Peh.
El detalle
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario