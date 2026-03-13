$LIBRA y el informe oficial de las llamadas entre Javier Milei, Karina y Mauricio Novelli

Ese día, Novelli tiene comunicaciones con Karina Milei a las 17.53 y a las 19:04. También a las 19:17, a las 20.51, a las 21:21, a las 21:23 y a las 21:29.

A las 22:12 de ese mismo día, en el informe aparece una llamada entre Novelli y el exasesor Demian Reidell.

El 20 de febrero, Novelli y Terrones Godoy mantuvieron un intercambio por WhatsApp. “Llevo eso para allá, pero borrá”, le dijo Novelli.

La pericia da cuenta además que Novelli también interactuó con el CEO de Kip Protocol, Julian Peh.

El detalle

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