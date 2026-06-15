La oposición presiona a Manuel Adorni y el PRO evalúa acompañar una sesión para tratar su situación

La situación marca un cambio respecto de mayo, cuando una sesión impulsada por la oposición terminó suspendida por falta de apoyos. En aquella oportunidad, el PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas optaron por no dar quórum para evitar un enfrentamiento directo con el Gobierno.

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse a partir de la polémica generada por la presentación de la declaración jurada del funcionario libertario y las explicaciones posteriores brindadas por el funcionario, que despertaron cuestionamientos tanto dentro como fuera del oficialismo.

El Senado también se suma

La ofensiva opositora también llegó a la Cámara alta, donde el interbloque peronista presentó un proyecto para convocar a una sesión especial destinada a interpelar al jefe de Gabinete y avanzar en el tratamiento de una moción de censura.

La iniciativa propone que Adorni comparezca ante el Senado en un plazo máximo de siete días para responder sobre las presuntas irregularidades detectadas en sus presentaciones ante organismos de control.

Los legisladores opositores sostienen que existen inconsistencias, omisiones y rectificaciones que deben ser aclaradas públicamente, por lo que consideran necesario que el funcionario dé explicaciones ante el Congreso.

Pese a la presión política, la oposición enfrenta dificultades reglamentarias para avanzar con ambas medidas, ya que tanto en Diputados como en el Senado se requiere una mayoría especial de dos tercios para aprobarlas sin dictamen previo de comisión, un número que hoy aparece fuera de su alcance.

Por ese motivo, la estrategia inmediata apunta a reunir quórum y conseguir el emplazamiento de las comisiones correspondientes para habilitar el debate formal de los proyectos.

De prosperar ese camino, el oficialismo se vería obligado a abrir una discusión que hasta ahora logró mantener bloqueada, prolongando además la exposición pública de un caso que sigue generando ruido político dentro y fuera del Gobierno.