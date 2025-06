"1978": Max anuncia el estreno de una nueva película de terror argentina

1978

Los detalles de "1978":

Fecha de estreno: 20 de junio en Max

Sinopsis oficial: Durante la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Holanda del ‘78, en tiempos de plena dictadura militar, un grupo de torturadores irrumpe violentamente en un domicilio y secuestra a un grupo de jóvenes para llevarlos a un centro clandestino de detención. Lo que comienza como un interrogatorio inhumano, se convierte en un verdadero martirio: han secuestrado al grupo de personas equivocado. Los jóvenes resultan ser parte de un macabro culto guiado por una fuerza sobrenatural desconocida. El centro clandestino de detención se convertirá en el mismísimo infierno.

"1978" tuvo su estreno mundial en SITGES, el festival de cine fantástico más importante del mundo, y su premiere norteamericana en el SCREAMFEST L.A. en Hollywood. La película fue reconocida con múltiples galardones en festivales de cine del género de todo el mundo, entre ellos: el Santiago Horror Film Festival (Chile), donde obtuvo los premios a Mejor Película, Mejor Guion, Mejor Fotografía y Mejores FX; en el Dark Nights Film Fest (Australia), con el premio a Mejor Dirección para Luciano y Nicolás Onetti; en Nightmare in the Ozarks (Estados Unidos), con el reconocimiento a Mejor Actor para Carlos Portaluppi; y en Terror in the Bay (Canadá), donde se destacó por Mejores Efectos Visuales, otorgados a Melisa Ontivero y Yanel Castellano. También fue premiada en certámenes especializados como el Festival Internacional de Cine Fantástico Noctámbulo de Córdoba (España) y el Festival de Cine de Terror de Sudáfrica, entre otros.