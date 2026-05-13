Ian Lucas tomó distancia de Evangelina Anderson y lanzó una exigencia para los Martín Fierro
En Intrusos dieron detalles del pedido del influencer luego de enterarse de que estaría sentado junto a la modelo en la gala de los reconocidos premios.
La tensión entre Ian Lucas y Evangelina Anderson volvió a quedar expuesta en la previa de los Premios Martín Fierro 2026. Según revelaron en Intrusos, el joven influencer habría pedido no compartir mesa con la modelo durante la ceremonia que se realizará el próximo 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires.
El conflicto tomó relevancia luego de los rumores de romance que surgieron entre ambos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Aunque al comienzo las versiones eran solo especulaciones, con el correr de las semanas el vínculo se habría desgastado hasta terminar en un fuerte distanciamiento.
La tensa previa de los Martín Fierro
En el programa de América TV, Paula Varela explicó: “Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y obviamente va Evangelina Anderson también iría porque también fue figura”.
Luego, la panelista contó cuál habría sido la reacción del influencer al enterarse de la ubicación que tendría en el evento. “Estarían en la misma mesa y cuando se entera Ian Lucas pegó el grito en el cielo, no le gustó y es firme en esto: no quiere compartir mesa con Evangelina Anderson”, detalló.
Además, Paula Varela aseguró que el planteo del youtuber ya generó repercusiones del otro lado. “Ahí hay un tema si van a priorizar este pedido de Ian Lucas y ver si los sientan en lugares diferentes. Esto ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada”, agregó sobre el malestar que habría provocado la postura del influencer.
En medio de este clima tenso antes de la gala de APTRA, Rodrigo Lussich deslizó una posible solución para evitar incomodidades durante la premiación: “Podría pasar que Evangelina se siente en la mesa de Vero Lozano y él en la de MasterChef”.
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