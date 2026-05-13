Ian Lucas tomó distancia de Evangelina Anderson y lanzó una exigencia para los Martín Fierro

Además, Paula Varela aseguró que el planteo del youtuber ya generó repercusiones del otro lado. “Ahí hay un tema si van a priorizar este pedido de Ian Lucas y ver si los sientan en lugares diferentes. Esto ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada”, agregó sobre el malestar que habría provocado la postura del influencer.

En medio de este clima tenso antes de la gala de APTRA, Rodrigo Lussich deslizó una posible solución para evitar incomodidades durante la premiación: “Podría pasar que Evangelina se siente en la mesa de Vero Lozano y él en la de MasterChef”.