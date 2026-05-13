Polémica en Gran Hermano: el desagradable gesto de La Bomba Tucumana que desató una ola de críticas

Incluso algunos fanáticos del programa fueron más allá y pidieron que la producción tome medidas, al considerar que se trató de una actitud inapropiada dentro de una convivencia donde la higiene también forma parte del día a día. Mientras tanto, el video sigue circulando y ya se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

En medio de toda esta repercusión, Gladys La Bomba Tucumana recibió una noticia clave para su continuidad en Gran Hermano. Durante la gala de este martes, la cantante logró salir de placa y aseguró, al menos, una semana más dentro de la competencia. Así, pese a la polémica que se instaló fuera de la casa y al fuerte debate que generó en redes sociales, la artista consiguió respaldo del juego y continúa firme en carrera.