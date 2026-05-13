Polémica en Gran Hermano: el desagradable gesto de La Bomba Tucumana que desató una ola de críticas
Un momento cotidiano dentro de la cocina terminó volviéndose viral en redes sociales y generó una fuerte reacción entre los fanáticos del reality.
En las últimas horas, Gladys La Bomba Tucumana quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una escena dentro de Gran Hermano que no pasó inadvertida para quienes siguen el programa minuto a minuto.
Todo ocurrió mientras la cantante preparaba el almuerzo para sus compañeros dentro de la casa. En medio de la cocina, mientras manipulaba lo que parecía ser masa para empanadas, una cámara captó un gesto que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó una catarata de comentarios.
En el video, se observa a la artista llevándose uno de sus dedos a la boca y, segundos después, retomando la preparación con las manos. El clip se viralizó en cuestión de minutos y encendió el debate entre los seguidores del reality.
Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer tanto en X como en Instagram, donde muchos usuarios manifestaron su malestar por la situación. “Con esas manos les está haciendo la comida a todos”, fue uno de los mensajes que más se repitió entre los comentarios.
Incluso algunos fanáticos del programa fueron más allá y pidieron que la producción tome medidas, al considerar que se trató de una actitud inapropiada dentro de una convivencia donde la higiene también forma parte del día a día. Mientras tanto, el video sigue circulando y ya se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.
En medio de toda esta repercusión, Gladys La Bomba Tucumana recibió una noticia clave para su continuidad en Gran Hermano. Durante la gala de este martes, la cantante logró salir de placa y aseguró, al menos, una semana más dentro de la competencia. Así, pese a la polémica que se instaló fuera de la casa y al fuerte debate que generó en redes sociales, la artista consiguió respaldo del juego y continúa firme en carrera.
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