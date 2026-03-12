A 18 años de la muerte de Jorge Guinzburg, su hija Malena lo recordó con un sentido posteo: "Siento que..."
La hija del reconocido periodista se mostró sensible a este día tan significativo y aseguró extrañar mucho a su padre. Mirá.
Se cumplen 18 años de la muerte de Jorge Guinzburg, uno de los periodistas, humoristas y conductores más brillantes y queridos de la historia de la radio y la televisión argentina. Por ello, su hija, Malena Guinzburg -quien también ha forjado una interesante carrera en los medios- lo recordó con amor y a pura emoción.
A través de sus redes sociales, Malena conmovió a todos con sus palabras: "18 años sin mi papá. Cuando escribo, cuando pienso el número no lo puedo creer. A veces siento que fue hace tan poco y cuando me doy cuenta en todo lo que pasó, me pasó desde ese 12 de marzo de 2008 caigo en que sí, fue hace muchísimo".
Y cerró su tierno mensaje con la siguiente frase: "Te extraño mucho, y sé que un montón de gente también. Te quiero".
A 18 años de la partida de Jorge Guinzburg
Jorge Guinzburg falleció el 12 de marzo de 2008, a los 59 años. Su muerte se debió a una complicación de una afección pulmonar crónica que padecía desde hacía tiempo. Aunque en aquel momento se informó inicialmente como una infección pulmonar grave (neumonía), con los años se supo que también luchaba contra un cáncer de pulmón que había deteriorado mucho su salud durante su último año de vida.
Cabe señalar que Jorge fue, sin duda, uno de los grandes próceres de la cultura popular argentina. Un tipo que hizo de la rapidez mental y el humor una marca registrada. Lo que lo hacía único era su capacidad de ser ácido pero nunca mal intencionado. Podía incomodar al entrevistado más poderoso del país, pero lo hacía con una sonrisa que lograba que el otro terminara confesando sus secretos más profundos. Y por ello, es recordado con amor y nostalgia.
