Luck Ra sorprendió en el show de Chayanne en Córdoba y cantaron juntos ante miles de fans
El cantante cordobés apareció como invitado sorpresa durante el recital del puertorriqueño y protagonizaron uno de los momentos más celebrados de la noche.
El recital que brindó Chayanne en la ciudad de Córdoba, Argentina tuvo un momento inesperado que desató la euforia del público. En medio del show, el artista puertorriqueño presentó como invitado especial al cantante local Luck Ra, quien apareció sobre el escenario y cantó junto a él ante miles de personas.
La participación del cordobés fue una de las grandes sorpresas de la noche. Cuando Chayanne lo anunció, el estadio estalló en aplausos y gritos, especialmente por tratarse de un artista nacido en la provincia y convertido en una de las figuras más populares del momento dentro de la escena musical argentina.
Ambos interpretaron juntos el clásico “Un siglo sin ti”, pero con un condimento especial: la canción tuvo una adaptación con ritmo de cuarteto que generó una reacción inmediata del público. La combinación entre el estilo romántico del cantante puertorriqueño y la impronta festiva del género típico cordobés terminó por convertir el momento en uno de los más comentados del show.
El recital formó parte de la gira internacional “Bailemos Otra Vez Tour”, con la que Chayanne volvió a presentarse en Argentina luego de varios años. A lo largo del espectáculo, el artista repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, desde baladas hasta canciones bailables que marcaron distintas generaciones de fans.
En ese contexto, la aparición de Luck Ra aportó un toque local que fue recibido con entusiasmo por los asistentes. El joven cantante viene consolidándose como una de las figuras del cuarteto moderno y suele incorporar guiños al pop latino en sus canciones, por lo que el cruce con Chayanne resultó natural para muchos seguidores.
La escena terminó con ambos artistas saludando al público mientras el estadio coreaba el tema, en una postal que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que quedó como uno de los momentos más celebrados del paso de Chayanne por Córdoba.
