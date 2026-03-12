Luck Ra sorprendió en el show de Chayanne en Córdoba y cantaron juntos ante miles de fans

Ambos interpretaron juntos el clásico “Un siglo sin ti”, pero con un condimento especial: la canción tuvo una adaptación con ritmo de cuarteto que generó una reacción inmediata del público. La combinación entre el estilo romántico del cantante puertorriqueño y la impronta festiva del género típico cordobés terminó por convertir el momento en uno de los más comentados del show.