A días de casarse, Nicolás Cabré decidió frenar un plan familiar con Rocío Pardo: "No está..."
El actor habló sobre su relación con la hija del productor y anticipó decisiones clave para el futuro tras dar el sí.
El romance entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesa uno de sus mejores momentos. Con una relación que cada día que pasa se consolidan más, se preparan para sellar su historia de amor dentro de muy poco: la boda será el 5 de diciembre en Estancia Bosque Alegre, Córdoba, lugar que vio crecer a la artista.
Con la cuenta regresiva en marcha, comenzaron a surgir las típicas preguntas sobre lo que viene después del casamiento. Entre ellas, una siempre genera expectativas: ¿piensan convertirse en padres? Para despejar dudas, Cabré abordó el tema durante una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez), donde dejó claro qué piensa sobre el futuro familiar junto a su pareja.
"No está en nuestros planes tener hijos con Rocío, estamos bien y somos muy parecidos. Trabajamos juntos porque la pasamos muy bien entonces buscamos compartir", afirmó, rompiendo con todas las especulaciones.
El actor también compartió cómo vive los preparativos de la ceremonia y la emoción que le genera el papel de su hija. "El día de la boda espero no llorar, pero me voy a llevar varios pañuelos por las dudas. Rufi va a ser la que me entregue, tenía que ser ella", dijo con evidente ternura.
Además, destacó lo que siente al atravesar esta etapa tan plena. "Hace casi dos años que estoy en paz, me acuesto y me levanto sonriendo. Nunca soñé estar en una relación en la que no discutimos", reveló sobre la conexión con Rocío.
Por último, dejó en claro cómo elige enfrentar las opiniones ajenas y la distancia con su hija. "Cuando tenes las prioridades bien ordenadas y sos bien amado te enfocas en lo importante. Te pueden molestar cosas pero si estamos bien y tenemos lo necesario no le doy bola a eso", expresó con sinceridad.
