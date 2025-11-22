La historia de Chiara, la niña que brilló en "Buenas Noches Familia" y emocionó a Guido Kaczka

El conductor explicó en detalle la situación médica de la niña y la razón del esfuerzo de Chiara sobre el escenario. “La idea era cantar justamente para el premio y usarlo en todos los tratamientos. Muchos, muchos tratamientos para dar un poco con el asunto. Es una cardiopatía congénita, la operaron y después complicaciones. Tiene 7 años la hermana, ella tiene 12”, señaló en vivo.