La historia de Chiara, la niña que brilló en "Buenas Noches Familia" y emocionó a Guido Kaczka
La menor interpretó su canción con el objetivo de utilizar el premio para costear los tratamientos de su hermana, quien enfrenta una enfermedad poco frecuente.
En la última emisión de Buenas Noches Familia (El Trece), una participante de apenas 12 años logró emocionar al público y al propio Guido Kaczka. La pequeña cantante decidió presentarse en el ciclo con una meta que conmovió a todos: actuar en nombre de su hermana menor, que padece una enfermedad poco frecuente y necesita diversos tratamientos.
Chiara, quien estudia canto para seguir mejorando su técnica, eligió competir con un objetivo muy claro: utilizar el premio para enfrentar los gastos médicos de la pequeña de siete años. Su gesto solidario puso a todo el estudio en silencio antes de su interpretación.
El conductor explicó en detalle la situación médica de la niña y la razón del esfuerzo de Chiara sobre el escenario. “La idea era cantar justamente para el premio y usarlo en todos los tratamientos. Muchos, muchos tratamientos para dar un poco con el asunto. Es una cardiopatía congénita, la operaron y después complicaciones. Tiene 7 años la hermana, ella tiene 12”, señaló en vivo.
Aunque los nervios iniciales intentaron jugarle en contra, Chiara logró soltarse y cantar con gran emoción. Su performance generó un fuerte aplauso y el apoyo del estudio, además de una reacción muy sentida del propio Kaczka, quien le dedicó unas palabras frente a todos: “Vos sabés lo bien que me hace tu abrazo, si vos supieras lo que significa para mi”.
