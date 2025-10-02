Daniela Celis reveló que realizaron "una toilette quirúrgica" a Thiago Medina: de qué se trata

Qué es una "toilette quirúrgica"

Una toilette quirúrgica (a veces también llamada "limpieza quirúrgica" o "lavado quirúrgico") es un procedimiento médico fundamental que consiste en la limpieza, desinfección y preparación minuciosa de una zona del cuerpo o de una herida antes, durante o después de una intervención quirúrgica.

Su objetivo principal es minimizar el riesgo de infección y promover una correcta cicatrización.

El procedimiento generalmente incluye:

Limpieza y desinfección: Se utilizan soluciones antisépticas (como yodopovidona o clorhexidina) para reducir al máximo la carga microbiana en la piel alrededor del sitio operatorio.

Desbridamiento (si aplica): Eliminación de tejido muerto, dañado, necrótico o contaminado, así como cuerpos extraños (como detritos o suciedad), de una herida (por ejemplo, en el caso de heridas traumáticas o úlceras) para dejar solo tejido sano.

Lavado por arrastre: Irrigación abundante con soluciones estériles (como suero fisiológico) para "arrastrar" y eliminar la suciedad superficial y el material contaminante.