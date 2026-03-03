A gritos pelados: el feroz cruce donde Cinthia Fernández tildó de "insoportable" a María Fernanda Callejón

Durante la jornade de este martes, el estudio de La Mañana con Moria (El Trece) se convirtió en un verdadero campo de batalla. Lo que empezó como un debate sobre la situación judicial de Andrea del Boca —quien actualmente está en el ojo de la tormenta por su participación en Gran Hermano Generación Dorada— terminó en un escándalo a los gritos entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón.