A gritos pelados: el feroz cruce donde Cinthia Fernández tildó de "insoportable" a María Fernanda Callejón
En medio de una entrevista en "La Mañana con Moria" (El Trece), las panelistas se dijeron de todo en vivo, luego de que la primera de ellas estallara de bronca.
Durante la jornade de este martes, el estudio de La Mañana con Moria (El Trece) se convirtió en un verdadero campo de batalla. Lo que empezó como un debate sobre la situación judicial de Andrea del Boca —quien actualmente está en el ojo de la tormenta por su participación en Gran Hermano Generación Dorada— terminó en un escándalo a los gritos entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón.
Inicialmente, Cinthia estaba cuestionando duramente al abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, por el uso de fondos públicos en la novela Mamá Corazón. En medio de su descargo, Callejón soltó un comentario por lo bajo (pero que el micrófono tomó): "Y después la larguera soy yo...".
Esa frase fue la chispa que hizo explotar a la panelista fitness. Al escucharla, Fernández estalló: "¡Dejame de romper las pelotas, Fernanda! Qué pesada que sos, sos insoportable". Atónita ante la reacción de su compañera, Callejón contestó: "¿Cómo me vas a responder así? Naza (Di Serio) está esperando hacer una pregunta hace dos horas".
Pero Cinthia continuó: "Alguien te lo tiene que decir: vos no vas a ningún lado con tus preguntas. Nunca redondeás, sacás de quicio a todos. ¡Dejame de joder!". Lo que inmediatamente recibió la devolución de su compañera: "Respetame como te respeto yo. Yo trabajo como quiero y vos como querés".
La intervención de "La One"
El clima se puso tan espeso que el resto de los panelistas y el invitado quedaron en un silencio incómodo. Moria Casán tuvo que involucrarse para frenar a ambas: con su estilo característico, puso orden pidiendo que dejaran hablar a Nazarena Di Serio y trató de bajar los decibeles, aunque la tensión entre las dos panelistas duró todo el resto del programa.
Lo cierto es que este cruce no es casual. Hay un encono histórico que viene de cuestiones profesionales, un pasado en LAM (el programa que conduce Ángel de Brito) y, sobre todo, diferencias políticas. Como era de esperarse, este episodio no tardó en volverse viral en redes sociales.
