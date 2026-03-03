Netflix: la icónica y exitosa película que llegó a la plataforma y que promete seguir sumando vistas

Disponible en Netflix en varios países de Latinoamérica y Europa, Mamma Mia! , confirma que los musicales siguen teniendo un lugar privilegiado entre las producciones más elegidas por el público.

Una propuesta ideal para quienes buscan una comedia romántica luminosa, nostálgica y cargada de canciones que nunca pasan de moda.

Reparto de Mamma Mía

El elenco es uno de los grandes pilares del éxito del film:

Meryl Streep como Donna Sheridan.

Amanda Seyfried como Sophie Sheridan.

Pierce Brosnan como Sam Carmichael.

Colin Firth como Harry Bright.

Stellan Skarsgård como Bill Anderson.

Julie Walters como Rosie Mulligan.

Christine Baranski como Tanya Chesham-Leigh.

La interpretación de Meryl Streep fue especialmente celebrada, consolidando aún más su prestigio en el cine musical y aportando una energía arrolladora a cada escena.

Tráiler de Mamma Mía