Zoe Bogach se hizo un retoque estético y sorprendió a todos sus seguidores

En cuestión de minutos el clip se volvió viral y las opiniones llegaron. De hecho, la llegaron a comparar con Luciana Salazar. “Está en su Luli Salazar era”, escribió una internauta. “La forma en cómo se le tuerce la boca dios”, “Tiene menos de 25 años y ya se deformó la cara”, “Se arruinan solas” y “¿También se puso en los pómulos?" fueron algunos otros comentarios.

La influencer viene desatando varios debates acalorados en las redes, ya que hace unas pocas semanas atrás protagonizó un fuerte ida y vuelta con su ex compañera Flor Cabrera y lanzó dichos discriminatorios, lo que hizo que reciba cientos de críticas por su actitud. Lejos de mostrarse arrepentida, Zoe intentó justificar su postura, pero no fue suficiente para la gente, que decidió no acompañarla en esa situación.