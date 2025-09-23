Luz Tito contó qué hizo con el premio que ganó en Gran Hermano y sorprendió a todos: "Un sueño"

"Y me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres, todas las mujeres que sufren violencia, cuando no saben a donde ir, no pueden y que tengan un lugar acá. Así que yo que tuve la oportunidad, fui finalista y gane la casa, poder hacer un lugar para ellas, un refugio", explicó Luz Tito, y cerró emocionada: "Así que nada, feliz por contar con la ayuda del intendente, por el espacio y todo, muchas gracias".