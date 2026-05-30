Rolo Sartorio lanzó "Fuiste", anticipó el disco "Antifaz" y confirmó una fecha especial en Buenos Aires

Canciones como “Insoportable” y “Resaca y Fe” ya comenzaron a consolidarse dentro de este recorrido artístico y tuvieron una muy buena respuesta de los seguidores, además de sonar en vivo durante una reciente presentación en La Plata.

Con Antifaz, Sartorio profundiza un momento creativo atravesado por nuevas búsquedas personales y musicales, aunque manteniendo intacta la identidad que lo convirtió en una de las voces más reconocibles del rock argentino. Mientras el disco empieza a revelarse tema por tema, “Fuiste” funciona como el primer paso de una obra que promete mostrar otra cara del cantante, sin abandonar su esencia.