Rolo Sartorio lanzó "Fuiste", anticipó el disco "Antifaz" y confirmó una fecha especial en Buenos Aires
El cantante continúa expandiendo su faceta solista con el estreno de una nueva canción y ya tiene todo listo para presentar oficialmente su próximo álbum.
Rolo Sartorio sigue escribiendo su historia fuera de los escenarios de La Beriso y acaba de abrir una nueva página de su recorrido solista con el lanzamiento de “Fuiste”, canción que funciona como carta de presentación de Antifaz, su próximo trabajo discográfico.
El músico confirmó además que el álbum verá la luz a través de una dinámica especial: las 12 canciones inéditas que integran el proyecto serán estrenadas progresivamente, con un lanzamiento cada jueves hasta completar el disco.
La llegada de “Fuiste” no solo marca el comienzo de este nuevo universo sonoro, sino también la cuenta regresiva para una fecha importante en su calendario. El próximo 1 de agosto, Sartorio llevará oficialmente Antifaz al escenario de The Roxy Live, en un show donde repasará el nuevo material y también parte del camino que construyó durante su carrera.
Una etapa personal y nuevas canciones
Después de un 2025 intenso, en el que editó su primer disco solista 1973 y agotó localidades en su debut en La Trastienda de Buenos Aires, el artista arrancó este año con nuevas composiciones y una conexión cada vez más fuerte con el público que lo acompaña en esta faceta.
Canciones como “Insoportable” y “Resaca y Fe” ya comenzaron a consolidarse dentro de este recorrido artístico y tuvieron una muy buena respuesta de los seguidores, además de sonar en vivo durante una reciente presentación en La Plata.
Con Antifaz, Sartorio profundiza un momento creativo atravesado por nuevas búsquedas personales y musicales, aunque manteniendo intacta la identidad que lo convirtió en una de las voces más reconocibles del rock argentino. Mientras el disco empieza a revelarse tema por tema, “Fuiste” funciona como el primer paso de una obra que promete mostrar otra cara del cantante, sin abandonar su esencia.
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