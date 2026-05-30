Creamfields confirmó su regreso a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas
El emblemático festival internacional de música electrónica ya tiene fecha para una nueva edición en Argentina y promete otra jornada marcada por grandes artistas.
La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la electrónica. Creamfields anunció oficialmente una nueva edición en Buenos Aires y volverá a reunir a miles de personas el próximo 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con producción de Fenix Entertainment.
Las entradas podrán conseguirse desde el 2 de junio a las 10 de la mañana a través de venti.com.ar, donde comenzará la venta para una nueva edición que buscará repetir el impacto de los últimos años y volver a convertir a la ciudad en un punto clave del circuito internacional.
Con una historia consolidada dentro de la cultura electrónica, el festival llega a su 18ª edición en Argentina, reafirmando un vínculo histórico con el público local. Después de convocatorias masivas en 2024 y 2025, la organización apuesta nuevamente por una experiencia inmersiva, atravesada por música, tecnología, producción escénica y espacios diseñados para disfrutar durante toda la jornada.
Creamfields: un festival con historia y una experiencia integral
Desde su nacimiento en Reino Unido en 1998, Creamfields logró posicionarse como una referencia global dentro del universo electrónico, expandiendo su identidad a distintos países. Buenos Aires ocupa un lugar especial dentro de esa historia: en 2001 fue elegida como la primera sede internacional del festival, marcando un antes y un después en la expansión del evento hacia Latinoamérica.
A lo largo de sus distintas ediciones pasaron algunas de las figuras más importantes de la escena global. En años anteriores, el festival reunió shows de artistas como Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, consolidando una programación de alto impacto para el público argentino.
Aunque el line up de este año todavía no fue revelado, desde la organización aseguran que el encuentro mantendrá el sello que lo caracteriza: una combinación entre referentes internacionales, talentos de la escena local y una apuesta fuerte por la innovación técnica y visual.
El Parque de la Ciudad volverá a convertirse en el epicentro de una experiencia pensada para disfrutarse de principio a fin. Además de los escenarios y shows, Creamfields ofrecerá sectores gastronómicos, espacios de descanso, puestos de hidratación gratuita y servicios de asistencia permanente para garantizar comodidad y seguridad durante toda la jornada.
Más allá de la música, el festival se consolidó como un espacio donde se anticipan tendencias, se descubren artistas y se vive de cerca el pulso de una cultura que sigue creciendo año tras año. En noviembre, Buenos Aires volverá a encenderse al ritmo de uno de los encuentros más importantes de la electrónica mundial.
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