Creamfields confirmó su regreso a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas

A lo largo de sus distintas ediciones pasaron algunas de las figuras más importantes de la escena global. En años anteriores, el festival reunió shows de artistas como Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, consolidando una programación de alto impacto para el público argentino.

Aunque el line up de este año todavía no fue revelado, desde la organización aseguran que el encuentro mantendrá el sello que lo caracteriza: una combinación entre referentes internacionales, talentos de la escena local y una apuesta fuerte por la innovación técnica y visual.

El Parque de la Ciudad volverá a convertirse en el epicentro de una experiencia pensada para disfrutarse de principio a fin. Además de los escenarios y shows, Creamfields ofrecerá sectores gastronómicos, espacios de descanso, puestos de hidratación gratuita y servicios de asistencia permanente para garantizar comodidad y seguridad durante toda la jornada.

Más allá de la música, el festival se consolidó como un espacio donde se anticipan tendencias, se descubren artistas y se vive de cerca el pulso de una cultura que sigue creciendo año tras año. En noviembre, Buenos Aires volverá a encenderse al ritmo de uno de los encuentros más importantes de la electrónica mundial.