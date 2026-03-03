A qué hora comienza Gran Hermano Generación Dorada y qué pasa en la gala de este martes
El reality de Telefe viene de tener su primera eliminación y el juego sigue dentro y fuera de la casa más famosa del país.
La grilla de Telefe continúa adaptándose al regreso de su tanque televisivo, por lo que este martes 3 de marzo, el canal de las pelotas confirmó que la gala de Gran Hermano Generación Dorada se mantiene en su horario de las 22:15, despejando las dudas de los televidentes que veían con incertidumbre la superposición con el reality culinario.
La confusión entre los seguidores surgió debido a que Telefe decidió no levantar la programación de MasterChef Celebrity, que transita sus instancias finales. Sin embargo, la estrategia de la emisora es clara: el certamen de cocina funciona como un "piso" de rating de apenas 45 minutos (comenzando a las 21:30), para luego darle paso a la casa más famosa del mundo en su horario central.
La gala de esta noche tendrá un condimento especial, ya que es la primera vez que los participantes enfrentan la casa tras una expulsión real. Este lunes se concretó la salida de Gabriel Lucero, quien se convirtió en el primer eliminado de esta edición.
La partida del creador de "Gente Rota" dejó un clima de desconcierto entre sus compañeros, especialmente tras los recientes ingresos de Carlota (reemplazo de Divina Gloria) y el sorpresivo retorno de Daniela De Lucía.
Se espera que Santiago del Moro conduzca el debate de este martes, donde se analizarán las repercusiones de la salida de Gabriel y cómo se reconfiguran las alianzas de cara a la próxima nominación.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
