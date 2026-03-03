¿Cuándo termina Gran Hermano Generación Dorada? Versiones cruzadas y un posible final antes de lo pensado

Cabe destacar que, más allá de la fecha de finalización, los participantes pasarán todo el Mundial encerrados en la casa. Tal como ocurrió en la edición 2022, cuando los jugadores pudieron ver los partidos de la Selección argentina dentro del reality, todo indica que este año también tendrían la posibilidad de seguir los encuentros del equipo nacional, en caso de que coincidan con su estadía en el programa.