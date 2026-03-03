¿Cuándo termina Gran Hermano Generación Dorada? Versiones cruzadas y un posible final antes de lo pensado
El juego avanza, pero la producción ya piensa en cómo seguirá el aislamiento de los próximos meses. Los escenarios que avalúa Telefe, según supo minutouno.com.
Gran Hermano Generación Dorada comenzó hace apenas unos días y el público está expectante a todo lo que ocurre, mientras va conociendo cada vez más a los participantes. Sin embargo, puertas adentro la producción analiza el rating de cada programa y va sacando sus conclusiones.
La actual edición del programa estaría lejos del rendimiento esperado y en Telefe ya analizaría posibles cambios en la planificación. En medio del Mundial, que modificará la grilla y la dinámica televisiva, crecen las versiones sobre un cierre antes de lo previsto.
Cuándo sería el final de Gran Hermano Generación Dorada
El destino de Gran Hermano vuelve a quedar bajo la lupa. Aunque el reality suele proyectarse como uno de los platos fuertes del año, esta temporada no estaría alcanzando los números ni el impacto que el canal imaginaba al momento de su lanzamiento. Según pudo saber minutouno.com, en Telefe ya comenzaron a evaluar distintos escenarios y uno de ellos incluye un posible final en septiembre.
De hecho, en redes sociales, los usuarios también comentan sobre esta situación y especulan que con el correr de los días, más gente pueda sentirse atraída por el formato al que apostó el canal de las pelotas este año.
Cabe destacar que, más allá de la fecha de finalización, los participantes pasarán todo el Mundial encerrados en la casa. Tal como ocurrió en la edición 2022, cuando los jugadores pudieron ver los partidos de la Selección argentina dentro del reality, todo indica que este año también tendrían la posibilidad de seguir los encuentros del equipo nacional, en caso de que coincidan con su estadía en el programa.
Por ahora, el hermetismo es total y no hay confirmaciones públicas. Pero si se concreta lo que ya se comenta en Telefe, la “Generación Dorada” podría despedirse antes de lo pensado y cambiar el rumbo del prime time en los próximos meses.
