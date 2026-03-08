A qué hora dan hoy domingo Gran Hermano Generación Dorada
El reality de Telefe tiene este domingo un programa diferente pero conducido como siempre por Santiago del Moro. Los detalles.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada rompe con la tradición este domingo 8 de marzo, y en un movimiento táctico que sorprendió a los seguidores del reality, Telefe decidió desplazar la gala de eliminación a los lunes, transformando la clásica noche de valijas en una dedicada al talento y la interpretación.
En lugar de la tensión por saber quién abandona la casa, los participantes deberán enfrentar el "Gran Desafío Actoral". La producción busca distender el clima de convivencia obligando a los jugadores a ponerse en la piel de diferentes personajes para un sketch en vivo.
"¡Esta noche se viene el gran desafío actoral! ¿Superarán la prueba?", adelantó el canal en sus promociones, dejando claro que el foco estará puesto en la histriónica de los "hermanitos" y no en los resultados de la votación telefónica.
Esta decisión de trasladar la salida del reality al lunes marca un quiebre respecto a las tres ediciones anteriores. De esta manera, Telefe estira el suspenso de la segunda eliminación de la temporada, permitiendo que el público continúe votando durante 24 horas adicionales.
El domingo pasa a ser una plataforma para que los nominados muestren otra faceta de su personalidad, buscando revertir la imagen negativa antes del veredicto final.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 21.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
