Por qué hoy domingo no hay gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada

Cuándo es la segunda gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada

Este cambio de piezas en la grilla parece responder a una estrategia para potenciar el inicio de la semana laboral, compitiendo directamente con los cierres de otros realities como MasterChef.

De cara a lo que será la segunda eliminación de esta edición, este lunes desde las 22.15 horas, los nominados ganan 24 horas extra de permanencia, mientras que el público tendrá un día más para votar antes de que se cierren las urnas el lunes por la noche.

Con este movimiento, Telefe busca transformar el domingo en una plataforma de lucimiento para los perfiles de los jugadores, dejando el suspenso del "quién se va" para el lunes. ¿Lograrán los participantes cautivar a la audiencia con sus dotes actorales o el desvío de la tradición generará cortocircuitos en el rating?