Por qué hoy domingo no hay gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano tiene este domingo una noche diferente, mientras hay siete participantes en la "Placa Planta" esperando una definición.
El prime time de la televisión argentina vive un cambio de reglas inesperado este domingo 8 de marzo, ya que contrario a lo que sucedió en las últimas tres ediciones de Gran Hermano Generación Dorada, donde el último día del fin de semana era sinónimo de valijas y despedidas, Telefe ha decidido patear el tablero estratégico: la gala de eliminación se traslada a los lunes.
De esta manera, el canal de las pelotas a definido, al menos en las primeras salidas, dejar el domingo para el despliegue de contenido especial y desafíos de convivencia.
Para esta noche, la producción ha preparado un desafío que pondrá a prueba la creatividad y los nervios de los "hermanitos". Lejos de la tensión de la placa, los participantes deberán protagonizar un sketch actoral frente a las cámaras.
"¡Esta noche se viene el gran desafío actoral! ¿Superarán la prueba?", anunció el canal a través de sus redes sociales, confirmando que el entretenimiento lúdico será el eje central de la emisión.
Cuándo es la segunda gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
Este cambio de piezas en la grilla parece responder a una estrategia para potenciar el inicio de la semana laboral, compitiendo directamente con los cierres de otros realities como MasterChef.
De cara a lo que será la segunda eliminación de esta edición, este lunes desde las 22.15 horas, los nominados ganan 24 horas extra de permanencia, mientras que el público tendrá un día más para votar antes de que se cierren las urnas el lunes por la noche.
Con este movimiento, Telefe busca transformar el domingo en una plataforma de lucimiento para los perfiles de los jugadores, dejando el suspenso del "quién se va" para el lunes. ¿Lograrán los participantes cautivar a la audiencia con sus dotes actorales o el desvío de la tradición generará cortocircuitos en el rating?
