A qué hora dan hoy martes en MasterChef Celebrity y que pasa en la gala
El reality de cocina está cada vez más picantes y los participantes deberán someterse un nuevo desafío.
La intensidad en las cocinas de MasterChef Celebrity siguen al máximo, y continúa este martes, luego de que la temporada viviera uno de los momentos más dramático el pasado miércoles con la cuarta gala de eliminación, que resultó en la salida del periodista Luis Ventura de la competencia.
La eliminación del histórico periodista de espectáculos se suma a las previas del tenista Peque Schwartzman, Esteban Mirol y Roña Castro, y a la renuncia de Valu Cervantes y Pablito Lescano.
Este martes, el reality culinario tendrá un gala de "Última Chance". En esta oportunidad, los participantes deberán someterse a un nuevo desafío y dar lo mejor para conquistar al jurado e intentar convencerlos de que los suban al balcón y no opten por el delantal negro, lo que significaría que tienen un pie afuera del concurso.
En tanto, en medio de los casi constantes cambios que atraviesa la grilla de Telefe, el reality culinario se mantiene, en el inicio de la semana, en su horario habitual de las 22 horas con una nueva, y seguramente entretenida, gala.
Pese a su buena audiencia, el programa sufrió varias cancelaciones, principalmente por transmisiones deportivas, y algunas modificaciones en su horario. La presente semana, en tanto, parece transcurrir con normalidad.
Quiénes cocinarán en la noche de última chance este martes 18 de noviembre
- Marixa Balli
- Maxi López
- Ian Lucas
- Susana Roccasalvo
- Emilia Attias
- Evangelina Anderson
- Valentina Cervantes
- Walas
- Pelao Khe
- Julia Calvo
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
