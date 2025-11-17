A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity
El reality viene de un desafío apasionante, que enfrentó a los especialistas en las cocinas. La competencia está cada vez más picante.
La intensidad en las cocinas de MasterChef Celebrity siguen al máximo, y continúa este lunes, luego de que la temporada viviera uno de los momentos más dramático el pasado miércoles con la cuarta gala de eliminación, que resultó en la salida del periodista Luis Ventura de la competencia.
La eliminación del histórico periodista de espectáculos se suma a las previas del tenista Peque Schwartzman, Esteban Mirol y Roña Castro, y a la renuncia de Valu Cervantes y Pablito Lescano.
Durante la pasada semana, el reality culinario desató un nuevo desafío: enfrentar al jurado en las cocinas. De esta manera, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis fueron parte de las pruebas y el público enloqueció con esta medida, por lo que este domingo se terminó de definir esta etapa, a la espera de una nueva.
En tanto, en medio de los casi constantes cambios que atraviesa la grilla de Telefe, el reality culinario se mantiene, en el inicio de la semana, en su horario habitual de las 22 horas con una nueva, y seguramente entretenida, gala.
Pese a su buena audiencia, el programa sufrió varias cancelaciones, principalmente por transmisiones deportivas, y algunas modificaciones en su horario. La presente semana, en tanto, parece transcurrir con normalidad.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
