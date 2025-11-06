A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala

En tanto, la incertidumbre sobre la programación y los cambios constantes en el canal no detienen el ritmo: el objetivo de todos es evitar a toda costa el delantal negro y no convertirse en el próximo concursante en despedirse de la cocina más famosa. Y es en este marco que este jueves desde las 22 horas se vuelven a prender las hornallas.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.