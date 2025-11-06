A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala
El reality culinario de Telefe vuelve a encender las hornallas este jueves para un programa lleno de sorpresas, y por qué no, emociones.
Luego de las eliminaciones del Peque Schwartzman, Esteban Mirol y Roña Castro, la competencia sigue dejando claro que solo la excelencia salva del delantal negro, por lo que MasterChef Celebrity sigue este jueves con otra gala llena de sorpresas por Telefe.
La intensidad del programa de cocina sigue elevándose drásticamente. Tras la eliminación del tenista en la gala del miércoles, el reality culinario se prepara para un nuevo y crucial programa este jueves en su horario habitual de las 22 horas, siempre bajo la conducción de Wanda Nara.
Con tres figuras ya fuera de juego, la competencia se concentra en los hasta ahora sobrevivientes, que comienzan así una seguidilla de programas en los que buscarán lucirse para evitar quedar en la cuerda floja.
El avance del programa deja claro que solo el talento, la precisión y la creatividad mantendrán a los famosos a salvo de la eliminación.
Los "cocineros" que aún siguen en carrera deberán enfrentar un nuevo desafío que convenza a los exigentes jurados, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
En tanto, la incertidumbre sobre la programación y los cambios constantes en el canal no detienen el ritmo: el objetivo de todos es evitar a toda costa el delantal negro y no convertirse en el próximo concursante en despedirse de la cocina más famosa. Y es en este marco que este jueves desde las 22 horas se vuelven a prender las hornallas.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
