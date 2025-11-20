A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity: la tierna sorpresa para los participantes
En una jornada a pura emoción, los concursantes recibirán a sus hijos, quienes colaborarán con la compra para cocinar y observarán desde el balcón.
Llega una edición súper especial a MasterChef Celebrity (Telefe): este jueves, en el cierre de semana, los participantes deberán continuar luchando por permanecer en el reality culinario aunque, esta vez, lo harán con la ayuda de sus propios hijos, lo que anticipa una jornada emocionante y lacrimógena.
"¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?", pregunta Wanda Nara a su expareja Maxi López. Emocionado, el exfutbolista señala: "Que te la pasás extrañando", entre lágrimas. Tras un abrazo entre la conductora y el padre de sus hijos, hacen el ingreso los menores, prometiendo una gala tierna y llena de amor.
Cabe señalar que, apesar de los frecuentes ajustes en la programación de Telefe, el reality culinario ha logrado mantener su franja habitual al comienzo de la semana, emitiéndose puntualmente a las 22 horas con una nueva y prometedora gala. Si bien la alta sintonía del programa no impidió que sufriera varias interrupciones y cambios de horario—la mayoría debido a eventos deportivos—, esta semana, el show parece haber recuperado su ritmo normal de emisión.
Quiénes se fueron hasta ahora de MasterChef Celebrity
- Jorge "Roña" Castro
- Pablo Lescano (abandono voluntario por compromisos laborales)
- Esteban Mirol
- Diego "Peque" Schwartzman
- Luis Ventura
- Valentina Cervantes (abandono voluntario, aunque aún sigue saliendo al aire)
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario