A qué hora dan hoy miércoles MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala
Con una nueva noche de eliminación por delante, enterate todos los detalles del nuevo desafío para los participantes del reality de Telefe.
Luego de la cuarta gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde el periodista Luis Ventura tuvo que abandonar la competencia, el reality culinario mantiene su máxima intensidad. En este sentido, la programación continúa este miércoles con una nueva gala de eliminación.
En esta instancia decisiva, los participantes deberán ejecutar una preparación superior con el fin de obtener la aprobación del jurado: el planteo es una cookie gigante, que deberá deleitar a todos.
A pesar de los frecuentes ajustes en la programación de Telefe, el reality culinario ha logrado mantener su franja habitual al comienzo de la semana, emitiéndose puntualmente a las 22 horas con una nueva y prometedora gala. Si bien la alta sintonía del programa no impidió que sufriera varias interrupciones y cambios de horario—la mayoría debido a eventos deportivos—, esta semana, el show parece haber recuperado su ritmo normal de emisión.
Quiénes se fueron hasta ahora de MasterChef Celebrity
- Jorge "Roña" Castro
- Pablo Lescano (abandono voluntario por compromisos laborales)
- Esteban Mirol
- Diego "Peque" Schwartzman
- Luis Ventura
- Valentina Cervantes (abandono voluntario, aunque aún sigue saliendo al aire)
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
