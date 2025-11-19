A qué hora dan hoy miércoles MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala

masterchef celebrity

A pesar de los frecuentes ajustes en la programación de Telefe, el reality culinario ha logrado mantener su franja habitual al comienzo de la semana, emitiéndose puntualmente a las 22 horas con una nueva y prometedora gala. Si bien la alta sintonía del programa no impidió que sufriera varias interrupciones y cambios de horario—la mayoría debido a eventos deportivos—, esta semana, el show parece haber recuperado su ritmo normal de emisión.