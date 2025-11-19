Decisión inédita en Masterchef Celebrity: salvación doble y baile en el balcón
Contra todo pronóstico, el tribunal gastronómico optó por no eliminar a ninguna de las últimas dos participantes en riesgo y estalló la celebración.
La última “noche de última chance” de Masterchef Celebrity dejó un momento inesperado y muy comentado. En esta instancia, los concursantes debieron recrear un plato firmado por Germán Martitegui –ceviche de algas y hongos– y, luego de degustar cada preparación, los miembros del jurado se reunieron para definir quién se aseguraba su lugar en el balcón y quién debía enfrentar la gala de eliminación. Antes de retirarse a deliberar, Martitegui se tomó unos segundos para reconocer la evolución del grupo: "imagínense cinco semanas atrás y yo les digo que van a hacer un ceviche sin pescado... Yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron hoy", subrayó frente a todos.
La discusión entre los chefs terminó rápido y, según ellos mismos, la conclusión fue unánime. Donato de Santis fue el primero en poner orden en la cocina al llamar a Walas, Julia Calvo y Alex Pelao, quienes avanzaron hacia el frente convencidos de que sabían lo que venía y finalmente recibieron el delantal negro. Acto seguido, Damián Betular pidió pasar a Valentina Cervantes, Ian Lucas y Maxi López, y buscó dejarles un mensaje de calma y motivación: "Para mí el delantal negro hoy no es una derrota, es una oportunidad para la gala de eliminación seguir creciendo, tómenlo como entrenamiento, porque los tres lo tienen", expresó.
Con el tablero más claro, quedó un último grupo en competencia. Martitegui convocó a Evangelina Anderson, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Marixa Balli y Eugenia Tobal, destacando lo que ya se veía en las bandejas: "Mayoría femenina entre los mejores ceviches de la noche", celebró. Enseguida llegó el momento más duro. El chef, visiblemente conflictuado, abrió su veredicto con una confesión: "Todos los platos estuvieron bien, yo salvaría a las cinco, pero no puedo, hoy me duele dar los delantales negros... Pero bueno, Susana quedate con las felicitaciones, Eugenia y Eva". Con esa frase, quedaron finalmente Marixa y Emilia frente al jurado a la espera del veredicto final.
Y entonces llegó la sorpresa: tras unos segundos de suspenso, confirmaron: "La cocinera que no va a la gala de eliminación y se salva es... las dos". La revelación desató euforia instantánea en el estudio. Wanda Nara, sorprendida igual que todos, soltó: "¡Nunca había pasado todavía!". Entre festejos, Marixa Balli y Emilia Attias subieron al balcón y celebraron al ritmo de “La Cachaca”, marcando un cierre inesperado para una gala que venía tensa y terminó con una postal de alegría compartida.
