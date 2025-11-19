Decisión inédita en Masterchef Celebrity: salvación doble y baile en el balcón

La última “noche de última chance” de Masterchef Celebrity dejó un momento inesperado y muy comentado. En esta instancia, los concursantes debieron recrear un plato firmado por Germán Martitegui –ceviche de algas y hongos– y, luego de degustar cada preparación, los miembros del jurado se reunieron para definir quién se aseguraba su lugar en el balcón y quién debía enfrentar la gala de eliminación. Antes de retirarse a deliberar, Martitegui se tomó unos segundos para reconocer la evolución del grupo: "imagínense cinco semanas atrás y yo les digo que van a hacer un ceviche sin pescado... Yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron hoy", subrayó frente a todos.