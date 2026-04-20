A qué hora dan hoy lunes Gran Hermano, gala de eliminación
La gala de esta noche definirá un nuevo eliminado por voto del público, pero un sugestivo mensaje de Santiago del Moro encendió las alarmas.
La tensión vuelve a apoderarse de Gran Hermano Generación Dorada con una nueva gala de eliminación que promete cambios fuertes en el juego. Este lunes, uno de los nominados, La Maciel, Martín o Nazareno Pompei, deberá abandonar la casa por decisión del público.
Tras una semana cargada de conflictos, sanciones y estrategias cruzadas, el clima entre los participantes es cada vez más tenso. Las alianzas empiezan a tambalear y cada voto cobra un peso determinante en un juego que no da respiro.
Sin embargo, en las últimas horas, un detalle inesperado sumó aún más incertidumbre a la gala. El conductor del ciclo, Santiago del Moro, publicó un curioso mensaje en sus redes sociales que no pasó desapercibido. Aunque no dio nombres ni precisiones, el tono del posteo dejó entrever que otro participante podría tomar la decisión de abandonar la competencia por cuenta propia.
Esta posibilidad generó todo tipo de especulaciones entre los seguidores del programa, que rápidamente comenzaron a analizar quién podría estar atravesando una situación límite dentro de la casa. De confirmarse, el reality podría tener una doble salida en una misma noche, algo que cambiaría por completo el rumbo del juego.
Con una placa caliente y la amenaza de una posible renuncia, la gala de este lunes se perfila como una de las más intensas de la temporada.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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