A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity, gala de eliminación, y quiénes están nominados
El reality de Telefe conducido por Wanda Nara tiene este lunes una noche impactante, con ocho "cocineros" en peligro.
MasterChef Celebrity es sin dudas el gran éxito de Telefe, pero pese a las buenas cifras de audiencia, el canal continúa introduciendo cambios en su programación, modificando días de las galas y horarios, por lo que la nueva eliminación tendrá lugar este lunes, con ocho "cocineros" en peligro.
El programa culinario conducido por Wanda Nara viene de dos semanas particulares, debido a las fiestas, con muchos cambios. Incluso los pasados dos miércoles no hubo gala de eliminación debido a que coincidió con Nochebuena y fin de año.
Fue de esta manera que la pasada gala de eliminación, que generalmente son los miércoles, fue trasladada al pasado lunes, cuando Momi Giardina, una de las favoritas del público, tuvo que abandonar el reality.
Ahora, se repite esta tendencia, y este lunes desde las 22 horas se vuelven a encender las hornallas del reality para que ocho participantes dejen todo para tratar de asegurarse una semana más de competencia. El domingo fue la noche de "Última chance", con Maru Botana como jurado invitada, donde Chino Leunis logró subirse al balcón.
En este contexto, los concursantes que se juegan su lugar en el certamen son:
- Marixa Balli
- Ian Lucas
- La Joaqui
- Miguel Ángel Rodríguez
- Sofi Martínez
- Evangelina Anderson
- Turco Husaín
- Sofía Gonet
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario