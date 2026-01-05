A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity, gala de eliminación, y quiénes están nominados

En este contexto, los concursantes que se juegan su lugar en el certamen son:

Marixa Balli

Ian Lucas

La Joaqui

Miguel Ángel Rodríguez

Sofi Martínez

Evangelina Anderson

Turco Husaín

Sofía Gonet

image Los ocho participantes de MasterChef Celebrity que se encuentran nominados.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.