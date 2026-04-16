Quiénes bajan de placa de nominados hoy jueves en Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Quiénes bajan de placa de nominados esta noche, según la encuesta de Fefe Bongiorno

De acuerdo a lo señalado por el influencer referente del reality, Yipio y Danelik serían las elegidas del público para avanzar en el juego.

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2044879544792859035&partner=&hide_thread=false ¡La casa está más picante que nunca y todo empieza a definirse! Hoy dos salen de placa



Hoy 22.15hs Gran Hermano con @santiagodelmoro por Telefe pic.twitter.com/NC5PyuelNb — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 16, 2026