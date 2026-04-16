Quiénes bajan de placa de nominados hoy jueves en Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Con voto positivo sólo por 24 horas, la gala de esta noche tendrá a dos jugadores beneficiados por el público, mientras que los otros seguirán en peligro.
El clima en la casa de Gran Hermano está al rojo vivo. A pesar del revuelo que causó el ingreso del español Fabio Agostini, la competencia de Telefe no da tregua y la gala de nominación arrojó una placa multitudinaria que ha dejado a los fans en estado de alerta.
Ahora, la pelota está del lado del público: el voto telefónico y el código QR ya están activos para decidir quién abandona el sueño de la Generación Dorada.
La estrategia de Juan
Quiénes están nominados
- Zunino, fulminado por el líder
- Martín, fulminado por el líder
- La Maciel
- Danelik
- Tamara
- Eduardo
- Nazareno
- Yipio
- Brian
icar, el líder de la semana, fue letal. Al usar su poder para fulminar a Franco Zunino y Martín Rodríguez, marcó el ritmo de una placa a la que luego se sumaron otros siete jugadores, dejando un total de nueve participantes en la cuerda floja.
Lo cierto es que Santiago del Moro anunció una placa positiva por sólo 24 horas: este jueves por la noche bajarán dos jugadores de placa, tras haber sido los más votados por el público. Una vez sucedido esto, la placa se tornará negativa y los fanáticos del ciclo deberán votar por el jugador que quieran eliminar de la competencia.
Quiénes bajan de placa de nominados esta noche, según la encuesta de Fefe Bongiorno
De acuerdo a lo señalado por el influencer referente del reality, Yipio y Danelik serían las elegidas del público para avanzar en el juego.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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