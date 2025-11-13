Masterchef Celebrity tendrá la visita de un cantante internacional: ¿se pone el delantal?
En una semana en la que varios artistas internacionales estuvieron en Buenos Aires, también habría llegado un cantante a la pantalla de Telefe. Los detalles.
El reality de cocina MasterChef Celebrity sigue apostando a las figuras internacionales para elevar el glamour de sus emisiones. Este jueves 13 de noviembre, la panelista Paula Varela aseguró en sus redes sociales que un reconocido artista de talla mundial ya ha grabado su participación como invitado especial en el programa.
"Arden las cocinas, en este momento Sebastián Yatra está en MasterChef", afirmó la periodista en un mensaje que rápidamente se viralizó. Varela sumó un comentario picante que aludía a la reciente visita de otro actor de Hollywood a los estudios de Telefe: "Dios mío no me quiero imaginar lo que es eso, no me quiero imaginar a Wanda, después de Jonnhy Depp, Sebastián Yatra".
La periodista continuó brindando detalles sobre el rol del cantante en el ciclo. "Va a estar en Masterchef, viste que suelen llevar figuras, artistas invitados, que acompañen a los jurados, que estén en alguna que otra cosa cocinando", explicó. Finalmente, Varela cerró con una aclaración sobre su función en el set: "Obviamente él no va a cocinar, sino que va a estar acompañando ahí a los jurados, hablando un poco con los participantes".
La noticia del invitado especial se da un día después de una tensa gala de eliminación. La emisión del miércoles 12 de noviembre comenzó con nueve participantes en riesgo de expulsión: Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Andy Chango.
A pesar del esfuerzo demostrado, el periodista de espectáculos Luis Ventura preparó un plato que no convenció al exigente jurado. Su propuesta, una trucha confitada con curry verde y jengibre, fue evaluada por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, quienes tomaron la decisión final de expulsarlo de la competencia culinaria.
Los participantes que más se destacaron por su performance y lograron asegurar su permanencia fueron Leandro "Chino" Leunis, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez. En tanto, el resto de los participantes salvados fueron Susana Roccasalvo, Evangelina Anderson, Emilia Attias y Walas, quienes pudieron subir al balcón.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario