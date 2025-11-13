Masterchef Celebrity tendrá la visita de un cantante internacional: ¿se pone el delantal?

La periodista continuó brindando detalles sobre el rol del cantante en el ciclo. "Va a estar en Masterchef, viste que suelen llevar figuras, artistas invitados, que acompañen a los jurados, que estén en alguna que otra cosa cocinando", explicó. Finalmente, Varela cerró con una aclaración sobre su función en el set: "Obviamente él no va a cocinar, sino que va a estar acompañando ahí a los jurados, hablando un poco con los participantes".