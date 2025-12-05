El rating del jueves: el dominio de Telefe y un empate inesperado en el prime time
MasterChef Celebrity volvió a liderar con comodidad y Camino a Casa consolidó su tendencia, mientras LAM y Bendita quedaron igualados en una jornada pareja.
El jueves televisivo dejó una radiografía clara del momento que atraviesa cada señal, con Telefe nuevamente al frente en las mediciones generales. MasterChef Celebrity se consolidó como el programa más visto del día y reafirmó su rol protagónico en el prime time, acompañado por otra sólida marca de Camino a Casa, la propuesta informativa que continúa creciendo dentro de la grilla del canal.
La combinación entre entretenimiento de alto impacto y un formato periodístico que encontró su público volvió a mostrar un rendimiento notable. En El Trece, la jornada tuvo un protagonista histórico: El Zorro. La mítica serie volvió a posicionarse como lo más visto del canal con 4.2 puntos, mostrando un fenómeno particular que se repite casi a diario.
En la misma señal, Buenas Noches Familia y Otro día perdido también captaron la atención dentro de un panorama competitivo y fragmentado, aunque sin lograr acercarse a los niveles que sostiene Telefe en los principales horarios.
América TV vivió un día de rendimientos parejos, en el que LAM volvió a destacarse como su producto insignia con 2.9 puntos de rating. Curiosamente, ese mismo número fue el que alcanzó Bendita en El Nueve, lo que generó un empate que llamó la atención entre dos programas de estilos completamente diferentes. Intrusos y DDM completaron el podio de América con cifras estables, reafirmando su presencia dentro de la programación diaria.
El Nueve, por su parte, tuvo un desempeño correcto con Bendita a la cabeza y dos ediciones de Telenueve que mantuvieron regularidad. En la TV Pública, la dispersión horaria y la amplia oferta informativa derivaron en números más bajos, aunque dentro de los parámetros habituales del canal estatal. Programas como Mediodía bien arriba y las distintas versiones de Televisión Pública Noticias se mantuvieron en valores que oscilaron entre 0.1 y 0.3 puntos.
Rating: todos los números del jueves 4 de diciembre
El top five
- MasterChef Celebrity 12.3
- Camino a casa 8.5
- MasterChef Celebrity 8.3
- Telefe noticias 6.7
- Ferné con Grego 6.5
Los promedios
- Telefe 6.7
- El Trece 3.2
- América TV 2.1
- El Nueve 1.9
- TV Pública 0.1
