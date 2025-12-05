El rating del jueves: el dominio de Telefe y un empate inesperado en el prime time

joaqui-y-wanda

América TV vivió un día de rendimientos parejos, en el que LAM volvió a destacarse como su producto insignia con 2.9 puntos de rating. Curiosamente, ese mismo número fue el que alcanzó Bendita en El Nueve, lo que generó un empate que llamó la atención entre dos programas de estilos completamente diferentes. Intrusos y DDM completaron el podio de América con cifras estables, reafirmando su presencia dentro de la programación diaria.