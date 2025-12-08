Rating: cómo rindieron Por el Mundo con Furia Scaglione y Masterchef Celebrity
Los programas del domingo 7 de diciembre dejaron un panorama claro: Telefe volvió a liderar la jornada con comodidad, mientras que el ciclo de viajes se acomodó entre los más vistos del día.
La jornada televisiva del domingo 7 de diciembre dejó números que reflejaron una vez más la fuerte presencia de Telefe en el ranking general. La edición de Masterchef Celebrity volvió a posicionarse como el programa más visto del día, consolidando su liderazgo dentro de la franja nocturna y demostrando que su formato continúa siendo uno de los más convocantes de la televisión abierta.
Esa entrega alcanzó un promedio de 10.1 puntos de rating, cifra que le permitió mantenerse cómodamente en la cima del top five diario, superando tanto a sus competidores directos como a los diferentes contenidos de otros canales. Muy cerca dentro del mismo canal apareció Masterchef Celebrity II, que marcó 7.9 puntos y logró ubicarse en el segundo puesto general.
La sorpresa más comentada fue la performance de Por el Mundo, que en esta oportunidad tuvo como invitada a Furia Scaglione durante un viaje a Vietnam. La presencia de la figura televisiva, que moviliza gran cantidad de seguidores en redes, aportó un empuje adicional que permitió que el ciclo de viajes alcanzara 6.7 puntos, cifra suficiente para instalarse en el tercer lugar del ranking del día.
En lo referente a El Trece, la grilla tuvo como lo más visto a Las chicas de la culpa, que obtuvo 3.9 puntos, seguida por Río salvaje con 3.1 y El mundo del espectáculo, que cerró con 3.0 puntos. Aunque los números no desentonaron dentro de lo habitual para el canal, quedaron bastante por debajo de las marcas logradas por los programas principales de Telefe, que dominaron con amplitud.
América TV anotó sus mejores registros con GPS (0.8 puntos), mientras que Infama previa y Polémica en el Bar alcanzaron 0.7 puntos. El canal, que suele oscilar en ese rango durante los fines de semana, mantuvo su performance habitual sin grandes sorpresas. Por su parte, El Nueve tuvo como contenido más visto a Implacables, que marcó 0.9 puntos, seguido por Lo mejor del 9 (0.7 puntos) y Lour pop tv (0.6 puntos). En tanto, la TV Pública se destacó con la transmisión del automovilismo: la Final TC midió 1.5 puntos, mientras que la Previa TC quedó en 1.3 y el Podio TC cerró con 1.0 punto.
En cuanto a NET TV, su programación encabezada por El guerrero logró 0.5 puntos, seguida por Kick Boxer (0.4) y un trío empatado en 0.3 puntos con Cine Club, El lado oscuro de la luna y Todos podemos viajar.
Todos los números de los programas del 7 de diciembre
El top five
- Masterchef Celebrity 10.1
- Masterchef Celebrity II 7.9
- Por el Mundo 6.7
- Tierras 4.4
- La Peña de Morfi 4.1
Los promedios
- Telefe 4.4
- El Trece 2.9
- América TV 0.6
- El Nueve 0.5
- TV Pública 0.6
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario