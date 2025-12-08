Rating: cómo rindieron Por el Mundo con Furia Scaglione y Masterchef Celebrity

América TV anotó sus mejores registros con GPS (0.8 puntos), mientras que Infama previa y Polémica en el Bar alcanzaron 0.7 puntos. El canal, que suele oscilar en ese rango durante los fines de semana, mantuvo su performance habitual sin grandes sorpresas. Por su parte, El Nueve tuvo como contenido más visto a Implacables, que marcó 0.9 puntos, seguido por Lo mejor del 9 (0.7 puntos) y Lour pop tv (0.6 puntos). En tanto, la TV Pública se destacó con la transmisión del automovilismo: la Final TC midió 1.5 puntos, mientras que la Previa TC quedó en 1.3 y el Podio TC cerró con 1.0 punto.