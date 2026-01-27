A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.