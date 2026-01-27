A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa
Los participantes deberán enfrentarse a un nuevo desafío y tratarán de conquistar al exigente jurado.
Después de una noche cargada de tensión y platos que se jugaron al límite, MasterChef Celebrity vuelve este martes a encender las hornallas con un nuevo desafío que promete subir aún más la vara. La reciente gala de eliminación dejó una huella fuerte en la competencia: Esther Goris se convirtió en la última participante en abandonar el reality, marcando un punto de quiebre en esta etapa donde cada decisión pesa y ningún error pasa desapercibido.
Con la salida de la actriz, el certamen entra de lleno en la recta final y el clima dentro de la cocina ya no es el mismo. Los famosos que continúan en carrera saben que el margen de error se achicó al mínimo y que cada presentación puede definir su futuro dentro del programa. La presión se siente en cada estación y la exigencia del jurado es cada vez mayor.
En esta oportunidad, el desafío será bien distinto: la noche estará dedicada al universo de lo dulce. Tortas, postres y preparaciones azucaradas serán las protagonistas de una jornada en la que la técnica, el equilibrio de sabores y la presentación jugarán un rol clave. No habrá espacio para improvisaciones ni para fallas básicas, ya que el más mínimo desliz puede costar caro.
El premio para quienes logren destacarse será subir al ansiado balcón, un lugar que hoy representa mucho más que inmunidad. Estar a salvo implica respirar aliviados y evitar el temido delantal gris, ese símbolo que deja a los participantes al borde de una nueva gala decisiva y los expone nuevamente a la eliminación.
Con el cansancio acumulado, las emociones a flor de piel y la competencia cada vez más ajustada, los participantes deberán demostrar carácter, creatividad y concentración absoluta. La consigna es clara: darlo todo o quedar en zona de riesgo. Ya no alcanza con cumplir, ahora hay que sobresalir.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario