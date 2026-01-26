A qué hora ver hoy lunes MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala de eliminación
Los participante deberán enfrentarse a un desafío crucial y tratarán de convencer al jurado para que no los deje fuera de competencia.
La recta final comienza a sentirse con fuerza en MasterChef Celebrity, que este lunes por la noche afrontará una nueva y decisiva gala de eliminación. Tal como se mostró en el adelanto del programa anterior, la competencia entra en una etapa donde no hay margen para errores y cada preparación puede definir el futuro de los famosos dentro del certamen.
La expectativa es aún mayor por la presencia de Mena Duarte, quien se sumará como invitada especial en una jornada que promete emociones fuertes y mucha presión en las cocinas. Su llegada aportará una cuota extra de tensión a un clima que ya de por sí estará cargado de nervios y miradas atentas del jurado.
El reto central de la noche exigirá máxima concentración: los participantes deberán elaborar pastas de diseño en apenas 60 minutos. Se trata de una prueba compleja que combina técnica, creatividad y prolijidad, donde cada pliegue, relleno y terminación puede marcar la diferencia entre seguir en competencia o quedar al borde de la eliminación.
Con el reloj como enemigo y el jurado observando cada movimiento, los concursantes tendrán que mostrar orden, precisión y una identidad clara en sus platos. El sabor será clave, pero la presentación también jugará un rol determinante en una gala que promete definiciones fuertes y más de una sorpresa.
Quiénes tienen el delantal negro
Después de una semana muy intensa y de intentar hacer sus mejores preparaciones, el jurado definió quiénes estarán en la gala de eliminación de este lunes.
De esta manera, Rusherking, Esther Goris, Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Chino Leunis están en riesgo de abandonar la competencia.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
