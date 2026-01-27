Rumores en MasterChef: Ian Lucas aclaró cuál es su vínculo con Evangelina Anderson
Tras versiones de distanciamiento y un cruce mediático, el youtuber explicó cómo es hoy su relación con la modelo y negó cualquier conflicto personal.
Ian Lucas decidió hablar públicamente sobre su relación con Evangelina Anderson luego de que en las últimas semanas circularan versiones de un distanciamiento y un supuesto malestar entre ambos, alimentado por comentarios cruzados y actitudes que no pasaron inadvertidas en MasterChef Celebrity. En diálogo con la prensa, el youtuber buscó poner paños fríos y aclarar cuál es el verdadero vínculo que mantiene con la modelo.
Los rumores comenzaron cuando Evangelina aseguró que su relación con Ian era parte de un show, una declaración que no cayó bien en el influencer, quien dejó entrever que para él el vínculo tenía una importancia mayor. A partir de ese momento, las miradas se posaron sobre ellos, especialmente porque en las últimas emisiones del programa se los vio distantes, con una dinámica mucho más fría que en los comienzos del reality.
El tema escaló y fue Intrusos el ciclo que fue a buscar a Ian Lucas a la salida de las grabaciones para consultarlo directamente. Allí, el youtuber fue interrogado sobre distintos rumores, entre ellos un supuesto acercamiento de Evangelina a Maxi, cantante de 18 Kilates y ex pareja de La Tora. Ante la consulta, respondió con cautela: “No sé, habría que preguntarle a ella, cuando pueda hablar”, en referencia a la operación de cuerdas vocales a la que se sometió la modelo y que le impide expresarse con normalidad por estos días.
Más allá de ese tema puntual, Ian aprovechó la nota para desmentir cualquier conflicto personal con Anderson y llevar tranquilidad: “Está la mejor, lo que pasó ya se aclaró. Somos compañeros de trabajo”. Con esa frase, buscó dejar en claro que no hay enfrentamientos ni tensiones fuera de lo estrictamente laboral y que la relación se mantiene en buenos términos dentro del contexto del programa.
Además, el influencer habló de su presente personal y se desligó de cualquier especulación romántica: “Estoy saliendo con mis amigos, pasándola bien. Estoy disfrutando de mi edad y de la soltería. No tiene nada que ver con ella, yo hablo de mí. Tengo 26 años, me gusta salir, estoy soltero y me gusta disfrutar con mis amigos”. De esta manera, dejó en claro que no está involucrado sentimentalmente con Evangelina ni con ninguna otra persona del entorno mediático.
En medio de un clima cargado de rumores, exposiciones y lecturas exageradas, las palabras de Ian Lucas buscaron bajar el perfil de una situación que, según él, fue sobredimensionada. Mientras MasterChef Celebrity sigue avanzando y los participantes continúan bajo la lupa del público, el influencer eligió aclarar su postura y remarcar que su vínculo con Evangelina Anderson hoy se limita a lo profesional, lejos de los conflictos que algunos quisieron instalar.
