A qué hora dan hoy miércoles la eliminación de MasterChef Celebrity

La nueva eliminación comenzó a gestarse el martes, cuando tras la salvación de Marixa Balli y Chino Leunis, son Andy Chango, Susana Roccasalvo, Maxi López, Ian Lucas, La Reini, Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez quienes quedaron en la cuerda floja.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.