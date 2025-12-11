Sorpresa total en MasterChef Celebrity: quién es el nuevo eliminado

Embed - Todo Masterchef Celebrity explotó en llanto con la octava eliminación

La Joaqui, Emilia Attias, Momi Giardina fueron quienes mejor cumplieron la consigna, por lo que subieron al balcón de los salvados. En tanto, los platos que menos errores tuvieron fueron los presentados por Julia Calvo, Ian Lucas y Sofi Martínez.

De esta manera, en la cuerda floja quedaron La Reini y Eugenia Tobal. Después de debatirlo, el jurado definió que Eugenia sea la nueva eliminada de MasterChef Celebrity.

La eliminación de Tobal generó una profunda tristeza en todos los participantes, que no pudieron contener las lágrimas, ya que era de las más queridas y hasta muchos la veían como finalistas del certamen, pero una mala pasada la alejó de las hornallas.

La salida de la actriz se trata de la primera participante del sexo femenino en quedar afuera de la competencia, exceptuando a Valentina Cervantes, quien abandonó el certamen por voluntad propia.