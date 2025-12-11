Sorpresa total en MasterChef Celebrity: quién es el nuevo eliminado
Uno de los participantes no logró convencer al jurado con su preparación y tuvo que abandonar el reality culinario.
MasterChef Celebrity tuvo una nueva gala de eliminación y un famoso fue el elegido para abandonar la competencia por decisión del jurado, luego de no poder cumplir con las expectativas del desafío que se les propuso.
Este miércoles, Ian Lucas, Eugenia Tobal, Julia Calvo, La Reini, Momi Giardina, La Joaqui, Emilia Attias y Sofi Martínez tuvieron que cocinar con el “huevo” como ingrediente principal del plato.
La noche comenzó con un pequeño desafío, que tenía una recompensa muy valiosa: la prueba definiría un lugar directo en el balcón.
Sobre cada mesada había una pequeña caja, y al abrirlas los concursantes descubrieron cuatro huevos. Donato de Santis explicó que el mini desafío consistía en preparar cuatro huevos fritos perfectos en apenas 10 minutos.
Ian Lucas y Andy Chango lograron la mejor cocción y presentación, pero Germán Martitegui anunció que “el ganador de la primera parte de esta gala de eliminación y quien sube directamente al balcón es Andy”.
La Joaqui, Emilia Attias, Momi Giardina fueron quienes mejor cumplieron la consigna, por lo que subieron al balcón de los salvados. En tanto, los platos que menos errores tuvieron fueron los presentados por Julia Calvo, Ian Lucas y Sofi Martínez.
De esta manera, en la cuerda floja quedaron La Reini y Eugenia Tobal. Después de debatirlo, el jurado definió que Eugenia sea la nueva eliminada de MasterChef Celebrity.
La eliminación de Tobal generó una profunda tristeza en todos los participantes, que no pudieron contener las lágrimas, ya que era de las más queridas y hasta muchos la veían como finalistas del certamen, pero una mala pasada la alejó de las hornallas.
La salida de la actriz se trata de la primera participante del sexo femenino en quedar afuera de la competencia, exceptuando a Valentina Cervantes, quien abandonó el certamen por voluntad propia.
