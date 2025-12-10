Sorpresa en Telefe: a qué hora dan hoy miércoles MasterChef Celebrity
El canal de las pelotas sorprende a sus televidentes con una nueva emisión de la siempre picante gala de eliminación.
La tensión aumenta en la cocina de MasterChef Celebrity, ya que este miércoles el reality de Telefe lleva a cabo la Gala de Eliminación, con ocho participantes en peligro, luego de la "última chance", que desató sorpresa en sus seguidores.
La salvación del martes fue doble, y se dio tras una consigna de fusionar la cocina argentina con platos de distintos países. El objetivo era convencer al jurado para subir al balcón y evitar la gala del miércoles.
La prueba de fusión dejó a una gran parte de los concursantes con el temido delantal negro. Los jueces determinaron que las preparaciones de Andy Chango, Momi Giardina, Julia Calvo, Ian Lucas, Eugenia Tobal, la Reini y Sofi Martínez no alcanzaron el nivel de fusión o presentación requerido, enviándolos directamente a la gala decisiva.
La definición se centró en los platos más logrados de la noche, preparados por Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez. De esta manera, en primera instancia, el jurado anunció que Anderson subía al balcón, salvándose de la eliminación.
Sin embargo, el clima cambió cuando los compañeros pidieron que Miguel Ángel Rodríguez también fuera salvado. Ante el pedido y la calidad de su plato (una fusión lograda entre Paraguay y Argentina), los chefs tomaron una "decisión excepcional", y efectivamente, el actor también se subió al balcón.
Así, hoy miércoles, Andy Chango, Momi Giardina, Julia Calvo, Ian Lucas, Eugenia Tobal, la Reini y Sofi Martínez deberán enfrentarse en la Gala de Eliminación, donde uno de ellos abandonará definitivamente la competencia.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
