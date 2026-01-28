A qué hora dan MasterChef Celebrity hoy miércoles
Los participantes enfrentan un nuevo desafío e intentarán evitar el temido delantal gris, que los deja al borde de la eliminación.
Este miércoles, las cocinas de MasterChef Celebrity volverán a encenderse con una gala que promete tensión, creatividad y mucha presión. La recta final ya se siente en el aire y cada desafío se vuelve determinante para los famosos que siguen en carrera, conscientes de que cualquier error puede dejarlos al borde de la eliminación.
En esta oportunidad, quienes se enfrentarán en el desafío de la noche serán Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, el Turco Husain, Maxi López, Andy Chango, Susana Roccasalvo y La Joaqui. Todos llegan con la misma misión: dar lo mejor de sí y evitar el temido delantal gris, una marca que los deja a un paso de una nueva y decisiva gala de eliminación.
Tal como ocurrió en el programa de este martes, la consigna volverá a ser dulce, una de las más exigentes dentro del certamen. En esta ocasión, los participantes deberán preparar alfajores, un clásico que parece sencillo, pero que suele convertirse en una verdadera trampa cuando el reloj corre y el jurado observa cada detalle.
La dificultad no estará solo en el sabor, sino también en la técnica y la presentación. Lograr un buen equilibrio entre las tapas, el relleno y el baño será clave para conquistar a un jurado que, en esta etapa del juego, ya no perdona errores ni improvisaciones.
Con la competencia cada vez más ajustada, los famosos saben que no hay margen para equivocarse. Un alfajor mal ejecutado puede significar una devolución lapidaria y, en consecuencia, el delantal gris que nadie quiere llevar puesto a estas alturas del reality.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22:15, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario