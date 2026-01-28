A qué hora dan MasterChef Celebrity hoy miércoles

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22:15, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.