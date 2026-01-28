La confesión de Evangelina Anderson que sacudió MasterChef y dejó a Ian Lucas sin palabras

El clima relajado se dio en medio de una charla sobre vínculos personales, cuando Wanda decidió indagar sobre las experiencias sentimentales de los concursantes. En ese contexto, Evangelina habló sin vueltas sobre su presente emocional y reconoció haber atravesado desilusiones amorosas en el pasado. Tanto ella como la conductora coincidieron en disfrutar de la soltería, comentario que despertó la atención del resto de los famosos que seguían atentos la conversación.