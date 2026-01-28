La confesión de Evangelina Anderson que sacudió MasterChef y dejó a Ian Lucas sin palabras
Un intercambio espontáneo entre la participante del reality y Wanda Nara derivó en una frase que encendió risas y complicidad en el estudio.
MasterChef Celebrity volvió a ofrecer uno de esos momentos que trascienden la cocina y se instalan rápidamente en la conversación del espectáculo. Durante la emisión del martes, una charla distendida entre los participantes terminó con una confesión inesperada de Evangelina Anderson que dejó expuesto a Ian Lucas y generó carcajadas en todo el estudio, incluida la conductora Wanda Nara.
El clima relajado se dio en medio de una charla sobre vínculos personales, cuando Wanda decidió indagar sobre las experiencias sentimentales de los concursantes. En ese contexto, Evangelina habló sin vueltas sobre su presente emocional y reconoció haber atravesado desilusiones amorosas en el pasado. Tanto ella como la conductora coincidieron en disfrutar de la soltería, comentario que despertó la atención del resto de los famosos que seguían atentos la conversación.
La charla giró entonces hacia Ian Lucas, influencer y uno de los participantes más jóvenes del certamen. Wanda le preguntó directamente qué pensaba sobre el matrimonio, y su respuesta fue tajante: “No creo en la lealtad”. La frase sorprendió a varios y abrió paso a un ida y vuelta cargado de humor y comentarios irónicos, incluso con la intervención de Chino Leunis, que aportó un tono aún más distendido.
Evangelina quiso saber cuánto había durado la relación más larga de Ian. El influencer respondió que había sido de dos años y medio, a lo que la modelo reaccionó con una observación espontánea: “¡Muy poquito!”. El intercambio siguió sumando risas y miradas cómplices hasta que Wanda fue por más y preguntó si ambos se conocían fuera del programa.
Anderson afirmó que mantienen un vínculo cercano, que hablan seguido y que existe confianza entre ellos. Fue entonces cuando llegó la pregunta que desató el momento más comentado del programa: si alguna vez se habían visto sin ropa. Entre risas y sin esquivar el tema, Evangelina respondió afirmativamente y explicó: “Bueno, él sube fotos sin ropa así que sí, lo vi”.
La frase provocó una reacción inmediata en el estudio. Ian Lucas no pudo ocultar su incomodidad y se ruborizó, mientras el resto de los participantes celebraba el momento con risas y aplausos. Lejos de generar tensión, la confesión reforzó el clima de camaradería que caracteriza al reality y volvió a demostrar que MasterChef Celebrity se apoya tanto en la cocina como en las historias personales para sostener su atractivo.
